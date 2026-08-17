Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη

Snapshot Η Northern Appalachian Anomaly (NAA) είναι μια θερμή μάζα με διάμετρο περίπου 400 χιλιόμετρα που κινείται αργά προς νοτιοδυτικά και μπορεί να περάσει κάτω από τη Νέα Υόρκη σε 10-15 εκατομμύρια χρόνια.

Νέα σεισμική τομογραφία αποκάλυψε έναν κατακόρυφο σχηματισμό κάτω από το Κονέκτικατ, που είναι ψυχρότερος και πυκνότερος από τη γύρω μάζα και εκτείνεται σε μεγαλύτερο βάθος.

Ο κατακόρυφος σχηματισμός πιθανώς αποτελεί αποσπασμένο τμήμα της ηπειρωτικής λιθόσφαιρας ή μέρος ενός κυττάρου θερμικής συναγωγής στον μανδύα της Γης.

Η θερμή μάζα NAA προέρχεται από αργές γεωλογικές διαδικασίες που ξεκίνησαν πριν από περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια, σχετιζόμενες με τον διαχωρισμό ηπείρων και την αστάθεια Rayleigh-Taylor.

Ούτε η θερμή μάζα ούτε ο κατακόρυφος σχηματισμός αποτελούν άμεση απειλή για τις περιοχές της Νέας Αγγλίας ή της Νέας Υόρκης. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες που μελετούν μια αρχαία «θερμή μάζα» που κινείται προς τη Νέα Υόρκη ανακάλυψαν έναν μυστηριώδη κατακόρυφο σχηματισμό που βρίσκεται κοντά της.

Η μάζα, που ονομάζεται Northern Appalachian Anomaly (NAA), έχει διάμετρο περίπου 250 μίλια (400 χιλιόμετρα) και αποτελείται από ασυνήθιστα θερμό πέτρωμα, θαμμένο βαθιά κάτω από τη Νέα Αγγλία.

Μελέτη του 2025 διαπίστωσε ότι η NAA κινείται προς τα νοτιοδυτικά με ταχύτητα περίπου 12 μιλίων (19 χιλιομέτρων) ανά εκατομμύριο χρόνια και ενδέχεται να περάσει κάτω από τη Νέα Υόρκη σε 10 έως 15 εκατομμύρια χρόνια.

Τώρα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σεισμικά κύματα από μακρινούς σεισμούς για να δημιουργήσουν τις πιο λεπτομερείς τρισδιάστατες εικόνες μέχρι σήμερα της ανωμαλίας και του γύρω μανδύα της Γης.

Οι σαρώσεις έδειξαν ότι η θερμή μάζα εκτείνεται από περίπου 60 έως 200 χιλιόμετρα κάτω από τη Νέα Αγγλία και περιορίζεται στον ανώτερο μανδύα.

Παράλληλα, όμως, αποκάλυψαν έναν ξεχωριστό, στενό κατακόρυφο σχηματισμό κάτω από το Κονέκτικατ, ο οποίος εκτείνεται εκατοντάδες χιλιόμετρα βαθύτερα.

Σε αντίθεση με τη θερμή μάζα, η οποία επιβραδύνει τα σεισμικά κύματα, ο σχηματισμός αυτός επιτρέπει στα κύματα να ταξιδεύουν ασυνήθιστα γρήγορα. Αυτό υποδηλώνει ότι αποτελείται από ψυχρότερο και πυκνότερο υλικό.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα κομμάτι που αποσπάστηκε από το πετρώδες υπόβαθρο της Βόρειας Αμερικής ή για το καθοδικό τμήμα ενός τεράστιου ρεύματος που κυκλοφορεί μέσα στον μανδύα.

Η τελευταία μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Yale και του University of Minnesota και δημοσιεύθηκε στο Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Η ομάδα δημιούργησε τις υπόγειες εικόνες χρησιμοποιώντας σεισμική τομογραφία, μια τεχνική που λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με την αξονική τομογραφία στην ιατρική.

Αντί για ακτίνες Χ που διαπερνούν το ανθρώπινο σώμα, η τεχνική μετρά τον χρόνο που χρειάζονται τα σεισμικά κύματα από μακρινούς σεισμούς για να διασχίσουν διαφορετικά τμήματα του πλανήτη.

Τα κύματα επιβραδύνονται ή επιταχύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την πυκνότητα και τη σύσταση των πετρωμάτων που συναντούν.

Οι ερευνητές συνδύασαν δεδομένα από το USArray, το Canadian National Seismograph Network και άλλους μόνιμους σεισμολογικούς σταθμούς, μαζί με δεδομένα από τρία προσωρινά δίκτυα που είχαν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Νέας Αγγλίας.

Οι προσωρινοί σταθμοί απείχαν μεταξύ τους περίπου 5 και 26 χιλιόμετρα, επιτρέποντας στους επιστήμονες να εντοπίσουν μικρότερες δομές που μπορεί να είχαν «χαθεί» ή να είχαν εμφανιστεί θολές σε παλαιότερες έρευνες.

Στο πιο ακραίο σημείο της, η ταχύτητα των P-κυμάτων —των ταχύτερων σεισμικών κυμάτων που δημιουργούνται από σεισμούς— ήταν περίπου 4% μικρότερη μέσα στη NAA από την αναμενόμενη.

Οι χαμηλότερες ταχύτητες ενισχύουν την άποψη ότι η μάζα αποτελείται από θερμότερο ή με κάποιον άλλο τρόπο τροποποιημένο υλικό του μανδύα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για κενό χώρο ή για κάποια τεράστια υπόγεια λίμνη υγρού μάγματος.

Οι σαρώσεις έδειξαν επίσης ότι η NAA φαίνεται να τερματίζεται μέσα στον ανώτερο μανδύα και δεν συνδέεται άμεσα με άλλες ανωμαλίες χαμηλών σεισμικών ταχυτήτων που έχουν εντοπιστεί βαθύτερα, στη μεταβατική ζώνη του μανδύα.

Ο μυστηριώδης σχηματισμός κάτω από το Κονέκτικατ

Ο σχηματισμός κάτω από το Κονέκτικατ είναι διαφορετικός.

Οι ερευνητές τον περιγράφουν ως μια μικρή, σχεδόν κατακόρυφη δομή που βρίσκεται δίπλα στη NAA και όχι μέσα στη θερμή μάζα.

Φαίνεται να εκτείνεται μέσα από τον ανώτερο μανδύα μέχρι το κάτω όριο της μεταβατικής ζώνης του μανδύα, φτάνοντας πιθανώς σε βάθος περίπου 660 χιλιομέτρων.

Δεν πρόκειται για τούνελ ή άνοιγμα στο εσωτερικό της Γης. Είναι ένας τρισδιάστατος όγκος πετρώματος που εντοπίστηκε επειδή τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν μέσα του ταχύτερα από ό,τι στα γύρω πετρώματα.

Η βασικότερη θεωρία των ερευνητών είναι ότι ο σχηματισμός αποτελεί ένα τμήμα της ηπειρωτικής λιθόσφαιρας —του άκαμπτου στρώματος που αποτελείται από τον φλοιό και το ανώτερο τμήμα του μανδύα— το οποίο αποσπάστηκε και άρχισε να βυθίζεται λόγω του ίδιου του βάρους του.

Εάν συνέβη κάτι τέτοιο, θερμότερο και πιο ελαφρύ υλικό μπορεί να ανέβηκε από μεγαλύτερο βάθος για να αντικαταστήσει το κομμάτι που αποσπάστηκε, δημιουργώντας ή ενισχύοντας τη γειτονική θερμή μάζα.

Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτή τη διαδικασία αποκόλληση της λιθόσφαιρας (lithospheric delamination) ή απώλεια λιθοσφαιρικού υλικού.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η θερμή μάζα και ο κατακόρυφος σχηματισμός αποτελούν δύο αντίθετες πλευρές ενός κυττάρου θερμικής συναγωγής που προκαλείται από τα όρια της τεκτονικής πλάκας (edge-driven convection).

Σε αυτό το σενάριο, θερμό υλικό θα ανέβαινε κάτω από τη θερμή μάζα, ενώ ψυχρότερο και πυκνότερο πέτρωμα θα κατέβαινε μέσα από τον κατακόρυφο σχηματισμό, σαν έναν τεράστιο «ιμάντα μεταφοράς» που λειτουργεί επί εκατομμύρια χρόνια.

Ωστόσο, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι οι δύο δομές συνδέονται ή ότι η μία δημιούργησε την άλλη.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν δοκιμές για να διαπιστώσουν εάν ο κατακόρυφος σχηματισμός θα μπορούσε να είναι τεχνητό αποτέλεσμα που προκαλείται από κενά ή περιορισμούς στα σεισμικά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, η ακριβής σύστασή του και η προέλευσή του παραμένουν άγνωστες.

Γιατί υπάρχει θερμή μάζα στη Νέα Αγγλία;

Η NAA προβληματίζει εδώ και χρόνια τους γεωλόγους, επειδή περιοχές με ασυνήθιστα θερμό μανδύα συνδέονται συνήθως με ηφαίστεια ή ενεργά όρια τεκτονικών πλακών.

Η Νέα Αγγλία δεν διαθέτει τίποτα από τα δύο και βρίσκεται μακριά από ενεργό τεκτονικό όριο εδώ και περίπου 180 εκατομμύρια χρόνια.

«Αυτή η θερμική ανοδική κίνηση αποτελεί εδώ και καιρό ένα αινιγματικό χαρακτηριστικό της γεωλογίας της Βόρειας Αμερικής», δήλωσε μετά τη μελέτη του 2025 ο καθηγητής Tom Gernon, επιστήμονας της Γης στο University of Southampton.

Ο Gernon και ερευνητές από το Helmholtz Center for Geosciences στη Γερμανία είχαν προτείνει ότι η ανωμαλία αποτελεί μέρος ενός αργά κινούμενου «κύματος του μανδύα», το οποίο προκλήθηκε από έναν αρχαίο διαχωρισμό ηπείρων.

Οι προσομοιώσεις τους σε υπολογιστή έδειξαν ότι η διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια, όταν ο Καναδάς και η Γροιλανδία άρχισαν να απομακρύνονται και άνοιξε ανάμεσά τους η Θάλασσα του Λαμπραντόρ.

Η διαταραχή αποσταθεροποίησε το πετρώδες κατώτερο τμήμα της τεκτονικής πλάκας, προκαλώντας τον σχηματισμό πυκνών «σταγόνων» υλικού που βυθίστηκαν στον βαθύτερο μανδύα.

Καθώς αυτές οι μάζες κατέβαιναν, ελαφρύτερο και θερμότερο πέτρωμα ανέβαινε για να τις αντικαταστήσει, δημιουργώντας αργές κυματικές ανωμαλίες — παρόμοιες με τις φυσαλίδες που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν μέσα σε μια λάμπα λάβας.

Οι επιστήμονες ονομάζουν αυτή τη διαδικασία αστάθεια Rayleigh-Taylor.

Το μοντέλο του 2025 υποστήριξε ότι η NAA σχηματίστηκε περίπου 1.770 χιλιόμετρα μακριά από τη σημερινή της θέση και στη συνέχεια άρχισε να μετακινείται αργά προς τα νοτιοδυτικά κάτω από τη Βόρεια Αμερική.

Η ίδια διαδικασία μπορεί επίσης να εξηγεί γιατί τα Απαλάχια Όρη παραμένουν ασυνήθιστα ψηλά παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια διάβρωσης.

Η θερμότητα στη βάση της ηπείρου μπορεί να αποδυναμώνει και να απομακρύνει τμήματα της πυκνής «ρίζας» της, καθιστώντας την περιοχή από πάνω ελαφρύτερη και πιο πλεούμενη.

Αυτό μπορεί να ανύψωσε τμήματα της αρχαίας οροσειράς τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια, αντισταθμίζοντας σε κάποιο βαθμό τις επιπτώσεις της διάβρωσης.

Ούτε η θερμή μάζα ούτε ο νέος κατακόρυφος σχηματισμός αποτελούν άμεση απειλή για το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη ή τις γύρω πολιτείες.