Μπουένος Άιρες: Χιλιάδες μοτοσικλετιστές μεταμφιέστηκαν σε υπερήρωες για καλό σκοπό

Μία εντυπωσιακή παρέλαση μοτοσικλετιστών διέσχισε τους δρόμους της πόλης, μεταφέροντας παιχνίδια για τα παιδιά του Νοσοκομείου Garrahan

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μπουένος Άιρες: Χιλιάδες μοτοσικλετιστές μεταμφιέστηκαν σε υπερήρωες για καλό σκοπό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Χιλιάδες μοτοσικλετιστές στο Μπουένος Άιρες ντύθηκαν υπερήρωες και χαρακτήρες της Disney για να συμμετάσχουν σε φιλανθρωπική δράση.
  • Το 20ό ετήσιο κονβόι μοτοσικλετιστών παρέδωσε παιχνίδια στα παιδιά του Νοσοκομείου Παίδων Garrahan.
  • Η μηχανοκίνητη παρέλαση ξεκίνησε από το Argentine Polo Field και διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
  • Οι συμμετέχοντες στόχευσαν να χαρίσουν χαμόγελα στα νοσηλευόμενα παιδιά, στο πλαίσιο της Ημέρας του Παιδιού στην Αργεντινή.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιείται για 20η συνεχόμενη χρονιά και συνδύασε γιορτή, προσφορά και αλληλεγγύη.
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Ένα διαφορετικό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του Μπουένος Άιρες την Κυριακή 16 Αυγούστου, καθώς χιλιάδες μοτοσικλετιστές φόρεσαν στολές υπερηρώων και αγαπημένων χαρακτήρων της Disney και κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, συμμετέχοντας σε μια μεγάλη δράση αλληλεγγύης για παιδιά.

Οι μοτοσικλετιστές συμμετείχαν στο 20ό ετήσιο φιλανθρωπικό κονβόι, με στόχο να παραδώσουν παιχνίδια στα παιδιά που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων Garrahan, ένα από τα σημαντικότερα νοσοκομεία της Αργεντινής για την αντιμετώπιση σύνθετων παιδιατρικών περιστατικών.

Μια παρέλαση γεμάτη χρώμα

Η παρέλαση ξεκίνησε από το Argentine Polo Field και κινήθηκε μέσα από τους κεντρικούς δρόμους του Μπουένος Άιρες, μετατρέποντας για λίγη ώρα την πόλη σε μια τεράστια παρέλαση μοτοσικλετών.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχώριζαν μοτοσικλετιστές ντυμένοι ως γνωστοί υπερήρωες και χαρακτήρες από τις ταινίες και τις ιστορίες της Disney, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα χαρούμενο και εντυπωσιακό σκηνικό.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχώριζαν ο Spider-Man, η Κοριέλα Ντεβίλ, ο Flash, ο Batman, ο Woody και ο Μίκι Μάους, ενώ δεν έλειψαν και πολλές ακόμη αγαπημένες φιγούρες από τον κόσμο των υπερηρώων και της Disney. Οι πολύχρωμες στολές και οι εντυπωσιακές μοτοσικλέτες δημιούργησαν ένα ξεχωριστό θέαμα στους δρόμους του Μπουένος Άιρες.

Με έναν στόχο να χαρίσουν χαμόγελα

Πίσω από τις στολές και τις μηχανές, ωστόσο, βρισκόταν ένας πολύ συγκεκριμένος σκοπός. Οι συμμετέχοντες μετέφεραν παιχνίδια που προορίζονταν για τα παιδιά του Νοσοκομείου Garrahan, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα του Παιδιού στην Αργεντινή.

Μετά τη διαδρομή στους δρόμους της πρωτεύουσας, οι μοτοσικλετιστές κατέφτασαν στον τελικό τους προορισμό, το νοσοκομείο, ολοκληρώνοντας μια δράση που πραγματοποιείται για 20ή συνεχόμενη χρονιά.

Η εικόνα χιλιάδων μοτοσικλετιστών να διασχίζουν την πόλη ντυμένοι σαν ήρωες και χαρακτήρες που αγαπούν τα παιδιά έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην ημέρα, μετατρέποντας μια μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία σε μια γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης.

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