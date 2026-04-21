Πάπας Φραγκίσκος: Λαοθάλασσα στο Μπουένος Άιρες- Το tecno-πάρτι στη μνήμη του από τον «DJ ιερέα»

Ο Πορτογάλος καθολικός ιερέας Padre Guilherme υπό τον ανοιχτό ουρανό στην Plaza de Mayo, με αφορμή την πρώτη επέτειο από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, το Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Στο Μπουένος Άιρες πραγματοποιήθηκε τεκνο

παράσταση με τον «DJ ιερέα» Γκιγιέρμε Πεϊσότο στη μνήμη του Πάπα Φραγκίσκου, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Περίπου 70.000 έως 250.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην Plaza de Mayo για το αφιέρωμα, σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις.

Ο πατέρας Γκιγιέρμε συνδύασε techno μουσική με αποσπάσματα ομιλιών του Πάπα και θρησκευτικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Ο «DJ ιερέας» έχει καταγωγή από την Πορτογαλία και είναι γνωστός για τις εμφανίσεις του με ηλεκτρονική μουσική σε θρησκευτικά και νεανικά γεγονότα διεθνώς.

Παλαιότερα υπηρέτησε ως ιερέας στον πορτογαλικό στρατό και χρησιμοποίησε την ηλεκτρονική μουσική για να επικοινωνήσει με τους νέους.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (21/4) από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου και ο διάσημος Πορτογάλος «DJ ιερέας» Γκιγιέρμε Πεϊσότο έδωσε μία μοναδική παράσταση στην Plaza de Mayo του Μπουένος Άιρες με ηλεκτρονική μουσική και προσευχές στη μνήμη του, με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

??? EL PADRE GUILHERME SE GUARDÓ LO MEJOR PARA EL FINAL Y CERRÓ SU SET EN PLAZA DE MAYO CON “AMENO”



La rompió mal pic.twitter.com/sW5kKBDq5C — Gian del 56% ????? (@Gianferreyra_) April 19, 2026

Μικροί και μεγάλοι, πιστοί και μη, οικογένειες, παρέες, άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και ηλικιών έδωσαν το παρόν σε αυτή την tecno-θρησκευτική γιορτή.

Σε διαφορετικά σημεία κυμάτιζαν πανό με φράσεις όπως «Ο Φραγκίσκος ζει στη συνάντηση» και «Αφιέρωμα στον Πάπα Φραγκίσκο στην πρώτη επέτειο της αναχώρησής του».

Από τα ηχεία ακούστηκε και η φωνή του Φραγκίσκου, σε ένα απόσπασμα από τις πιο γνωστές ομιλίες του: «Αγόρια και κορίτσια, παρακαλώ: μην μπείτε στην ουρά της ιστορίας. Να είστε πρωταγωνιστές. Παίξτε μπροστά. Προχωρήστε μπροστά, χτίστε έναν καλύτερο κόσμο», συγχωνευμένο με techno μουσική.

Mientras nos instalan se instalan otras religiones, se instala el odio y la division.



Ayer un cura DJ demostró la verdad, familias, abuelos, chicos, sacerdotes, homosexules, millones, todos todos todos, juntos en Plaza de Mayo.



Esto es realmente llenar la Plaza. pic.twitter.com/2TCRzf9ERn — Poirot (@Argenpoirot) April 19, 2026

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο πατέρας Γκιγιέρμε ανακάτεψε θρυλικά τραγούδια, όπως το "Don't Stop Me Now", των Queen, με πιο πρόσφατες επιτυχίες, όπως το "Nueva York" του Bad Bunny. Εξέπληξε επίσης κάνοντας remix μια άλλη επιτυχία του Bad Bunny και προσθέτοντας μια θρησκευτική νύξη. «Καφές με ρούμι» ακουγόταν ως εξής: «Το πρωί, καφές,/ το απόγευμα, προσευχή,/ το βράδυ, ο Θεός με την προστασία του».

Ο εκτιμώμενος αριθμός των παρευρισκομένων στην έκθεση ήταν μεταξύ 70.000 και 80.000 ατόμων, αλλά σύμφωνα με τους διοργανωτές, υπήρχαν περίπου 120.000 άτομα στην περιοχή της Plaza de Mayo. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Μπουένος Άιρες ανέφερε ότι ο αριθμός ήταν κοντά στις 250.000.

Στο τέλος της παράστασης ακούστηκε μήνυμα του Αρχιεπισκόπου του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Γκαρθία Κουέρβα, ο οποίος ανέβηκε επίσης στη σκηνή και απηύθυνε λίγα λόγια στο κοινό.

"Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección"



Temaikén del Padre Guilherme en Plaza de Mayo ?? pic.twitter.com/njDUBY2xQw — Empalados (@empaladosok) April 19, 2026

Ποιος είναι ο «DJ ιερέας»;

Ο πατέρας Guilherme Peixoto, με καταγωγή από τη βόρεια Πορτογαλία, από την πόλη Γκιμαράες. Κέρδισε τη φήμη κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας στη Λισαβόνα, όπου πρωταγωνίστησε σε μια παράσταση που περιελάμβανε ένα μήνυμα από τον Πάπα Φραγκίσκο. Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε διάφορες χώρες.

Στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου ταξίδεψε στη Σλοβακία για να συμμετάσχει στον εορτασμό των 75ων γενεθλίων του προέδρου της τοπικής Επισκοπικής Διάσκεψης, σε εκδήλωση στην οποία προσκλήθηκε από το Βατικανό και η οποία περιελάμβανε και παπικό μήνυμα.

Πρώην ιερέας του πορτογαλικού στρατού, εκτέλεσε ιερατικές αποστολές σε συγκρούσεις στο Κοσσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν. Βρήκε στην ηλεκτρονική μουσική μια γέφυρα επικοινωνίας με τους νέους.