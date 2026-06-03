ΗΠΑ: Νεκρή influencer σε ξενοδοχείο πολυτελείας -Κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι - Το ασυνήθιστο βίντεο

Η Αμερικανίδα influencer του χώρου της τέχνης που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Βραζιλία, λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταγγελθεί ότι κυκλοφορούσε γυμνή στο λόμπι του ξενοδοχείου, ενώ είχε αναρτήσει και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο δυσκολευόταν να αρθρώσει καθαρά τα λόγια της

Η 40χρονη Χίλντε Λιν Χέλφενσταϊν (Hilde Lynn Helphenstein), από την Καλιφόρνια, γνωστή ως η «Gossip Girl της τέχνης» μέσω του διαδικτυακού προφίλ της «Jerry Gogosian», βρέθηκε νεκρή την Κυριακή στο δωμάτιό της σε ξενοδοχείο του Σάο Πάολο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δωμάτιο εντοπίστηκαν μπουκάλια αλκοόλ και χάπια. Η influencer είχε ταξιδέψει στη Βραζιλία προκειμένου να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση.

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Σύμφωνα με καταγγελία που επικαλείται η βραζιλιάνικη εφημερίδα Globo, υπάρχουν αναφορές ότι το προηγούμενο βράδυ κυκλοφορούσε γυμνή σε κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου.

Το ίδιο βράδυ δημοσίευσε ένα ασυνήθιστο βίντεο στους περίπου 150.000 ακολούθους της στο Instagram, στο οποίο μιλούσε με δυσκολία και έκανε αποσπασματικές αναφορές. Μεταξύ άλλων, προέτρεπε τους ακολούθους της να «αφήσουν την πλούσια γυναίκα που κρύβουν μέσα τους να πετάξει», ενώ φαινόταν να βρίσκεται σε πολυσύχναστο μπαρ ή εστιατόριο.

Την επόμενη ημέρα βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίπλα της υπήρχαν ένα άδειο μπουκάλι βότκας, ένα σπασμένο ποτήρι και άγνωστα χάπια.

Ένας άνδρας που συστήθηκε ως πλαστικός χειρουργός της ζήτησε από το προσωπικό του πολυτελούς ξενοδοχείου Rosewood São Paulo να ανοίξει το δωμάτιο, καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Η Χέλφενσταϊν, καταγόμενη από το Όκλαντ της Καλιφόρνια, βρισκόταν στη Βραζιλία περίπου τρεις εβδομάδες. Η υπόθεση καταγράφηκε από τις αρχές ως ύποπτος θάνατος και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Πριν αποκτήσει δημοφιλία στα κοινωνικά δίκτυα, είχε εργαστεί σε γκαλερί τέχνης στη Νέα Υόρκη και αργότερα διατηρούσε δική της γκαλερί στο Λος Άντζελες. Μέσα από τον χαρακτήρα «Jerry Gogosian» ασκούσε κριτική στον κόσμο της τέχνης, τον οποίο θεωρούσε υπερβολικά συνδεδεμένο με το χρήμα, το κύρος και την εξουσία.

Σε συνέντευξή της το 2025 είχε δηλώσει ότι η συνεχής έκθεσή της στα κοινωνικά δίκτυα της είχε προκαλέσει έντονη συναισθηματική εξουθένωση, με αποτέλεσμα να απέχει από αυτά για 51 ημέρες.

Το ξενοδοχείο Rosewood São Paulo ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η Χίλντε Αν Λιν βρέθηκε νεκρή και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο της έρευνας.

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