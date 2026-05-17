Η influencer που «παντρεύτηκε τον εαυτό της» πέθανε στα 29 της με ένα θλιβερό ερώτημα

Snapshot Η Wang Bingbing, influencer από την Κίνα, πέθανε σε ηλικία 29 ετών από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, που διαγνώστηκε σε προχωρημένο στάδιο το 2023.

Αγνόησε τα πρώτα συμπτώματα και κατέφυγε αρχικά στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική πριν διαγνωστεί με καρκίνο.

Υποβλήθηκε σε υστερεκτομή και χημειοθεραπεία, αλλά ο καρκίνος υπέστη υποτροπή και εξαπλώθηκε.

Πριν τον θάνατό της, οργάνωσε έναν «γάμο για έναν» και εξέφρασε απορίες για την αιτία του καρκίνου, καθώς δεν είχε σεξουαλικές επαφές.

Οι γιατροί θεωρούν πιθανή τη μόλυνση από HPV μέσω δημόσιας έκθεσης, όπως κοινόχρηστα μπάνια ή πετσέτες, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής πηγή. Snapshot powered by AI

Η Wang Bingbing, μια Κινέζα influencer που κατέγραψε το ταξίδι της για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στο διαδίκτυο, πέθανε σε ηλικία 29 ετών το περασμένο Σάββατο.

Η ασθένειά της ξεκίνησε το 2022, όμως η ίδια αγνόησε τα σημάδια, αποδίδοντάς τα στο άγχος από τα συνεχή ταξίδια εργασίας και κατέφυγε στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική.

Το 2023, σε ηλικία 27 ετών, η ζωή της ανατράπηκε όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε προχωρημένο στάδιο. Μετά τη διάγνωσή της, η Bingbing άρχισε να μοιράζεται τη μάχη της με τον καρκίνο στο διαδίκτυο. Υποβλήθηκε σε πλήρη υστερεκτομή τον Νοέμβριο του 2023 και ακολούθησε χημειοθεραπεία. Παρά τη θεραπεία, υπέστη υποτροπή τον Ιούνιο του 2025, όπως αναφέρει το NeedToKnow.

Ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί και έλαβε πρόσθετη θεραπεία, κατά την οποία η εμφάνισή της άλλαξε δραματικά. Αργότερα εκείνο το έτος, όταν συνειδητοποίησε ότι πλησίαζε στο τέλος, οργάνωσε έναν «γάμο για έναν», εκπληρώνοντας το όνειρό της να γίνει νύφη.

«Το να παντρευτώ τον εαυτό μου εξακολουθεί να μετράει ως γάμος» είχε πει τότε.

Μια μέρα πριν από το θάνατό της, μοιράστηκε ένα τελευταίο μήνυμα: «Φεύγω. Μπορεί να μην σε ξαναδώ. Δεν αντέχω να χωρίσω».

Μέχρι τον θάνατό της, είχε συγκεντρώσει περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακόλουθους.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας προκαλείται σχεδόν πάντα από HPV υψηλού κινδύνου, ο οποίος εξαπλώνεται μέσω της σεξουαλικής επαφής και της δερματική επαφής των γεννητικών οργάνων. Κατά τη διάρκεια της ασθένειάς της, η Bingbing ρωτούσε συχνά: «Δεν είχα ποτέ αγόρι, δεν έκανα ποτέ σεξ ούτε μία φορά – γιατί έπαθα καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;»

Εργάστηκε ως εταιρική εκπαιδεύτρια, ταξιδεύοντας συχνά και μένοντας σε ξενοδοχεία, όπου χρησιμοποιούσε τακτικά κοινόχρηστα μπάνια και πετσέτες.

Οι επαγγελματίες του ιατρικού τομέα την ενημέρωσαν ότι πιθανότατα προσβλήθηκε από τον HPV μέσω δημόσιας έκθεσης, αν και η ακριβής πηγή δεν μπορούσε να εντοπιστεί.