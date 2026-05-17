Μετσόλα σε συνέδριο ΝΔ: Εντυπωσιακός ο μετασχηματισμός της Ελλάδας την τελευταία επταετία

«Διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος γύρω μας είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιεικής»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025. 

  • Η Ρομπέρτα Μετσόλα χαρακτήρισε εντυπωσιακό τον μετασχηματισμό της Ελλάδας την τελευταία επταετία μέσω οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.
  • Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και η ανεργία έχει μειωθεί κάτω από το 10%.
  • Η χώρα έχει μετατραπεί σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο και πυλώνα ασφάλειας στη Μεσόγειο.
  • Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαίνεσε την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαύγεια και την αποφασιστικότητα στις αποφάσεις.
  • Οι Έλληνες ευρωβουλευτές εργάζονται για την προάσπιση των συμφερόντων της Ελλάδας και την ενίσχυση της φωνής της στην Ευρώπη.
Η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα σε χαιρετισμό της στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, σημείωσε πως τα τελευταία επτά χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

«Διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος γύρω μας είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιεικής. Κάθε εβδομάδα φέρνει και μια νέα δοκιμασία. Ωστόσο, παραμένω αισιόδοξη. Γιατί όταν κάθομαι γύρω από το ευρωπαϊκό τραπέζι και βλέπω ηγέτες όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπω τη διαύγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις», είπε η κυρία Μετσόλα και συνέχισε:

«Είμαι ευγνώμων που μπορώ να αποκαλώ τον Κυριάκο φίλο. Και ένα από τα πράγματα που πάντοτε ξεχώριζα σε εκείνον δεν είναι μόνο η προοδευτική του νοοτροπία, αλλά και η ευθύτητα και το θάρρος με το οποίο λαμβάνει αποφάσεις. Βασίζομαι σε αυτόν. Δεν είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο λαός σας έχει περάσει μέσα από εξαιρετικά δύσκολες περιόδους» πρόσθεσε.

Η κ. Μετσόλα υπογράμμισε ότι υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία επτά χρόνια, η χώρα σας έχει πετύχει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό μέσα από εκτεταμένες οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. «Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε τόσα πολλά επίπεδα, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτή η προσήλωση αντανακλάται και στο έργο των Ελλήνων ευρωβουλευτών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, οι οποίοι εργάζονται ακούραστα για τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών και για την ενίσχυση της φωνής της Ελλάδας στην Ευρώπη» ανέφερε.

Επίσης σημείωσε ότι σήμερα η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. «Η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 10%. Χάρη στις επενδύσεις που κάνατε, η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν κρίσιμο ενεργειακό κόμβο και βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σταθερότητας στη Μεσόγειο» ανέφερε.

«Και με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα τα καταφέρουμε. Σας εύχομαι ένα επιτυχημένο Συνέδριο, γεμάτο εποικοδομητικές συζητήσεις, νέες ιδέες και ένα κοινό όραμα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος» κατέληξε η κ. Μετσόλα.

