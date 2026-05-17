Στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τον μεγάλο τελικό του FA Cup

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Στις ποδοσφαιρικές κερκίδες επέστρεψε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της χρονιάς. Ο 43χρονος πρίγκιπας της Ουαλίας έδωσε το «παρών» στον τελικό του Emirates FA Cup 2026, που διεξήχθη το Σάββατο 16 Μαΐου στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, όπου αναμετρήθηκαν η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι.

Αν και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου είναι γνωστός για το πάθος του με το ποδόσφαιρο, η παρουσία του στον αγώνα είχε θεσμικό χαρακτήρα. Ο Ουίλιαμ είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FA), του διοικητικού οργάνου του αθλήματος στην Αγγλία. Στο πλαίσιο αυτό, παρίσταται τακτικά σε μεγάλες αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του FA Cup, όπου και απονέμει το τρόπαιο στους νικητές.

Αν και στον συγκεκριμένο αγώνα παρακολούθησε το παιχνίδι με τη δέουσα προσοχή, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εκδηλώνει τον απόλυτο οπαδικό του ενθουσιασμό όταν αγωνίζεται η αγαπημένη του ομάδα, η Άστον Βίλα. Στις αρχές του μήνα, ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε στις κερκίδες του Μπέρμιγχαμ να πανηγυρίζει ένθερμα τη νίκη της Άστον Βίλα επί της Νότιγχαμ Φόρεστ στον ημιτελικό, μια επιτυχία που της εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Europa League, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Μαΐου.

Την επομένη εκείνης της αναμετρήσης, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον παρευρέθηκαν σε δεξίωση στους κήπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph, ο διάδοχος παραδέχτηκε στους καλεσμένους ότι είχε «σακούλες κάτω από τα μάτια» λόγω της ξενύχτιας.

Όπως φαίνεται, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει μεταδώσει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και στα τρία του παιδιά: τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 8χρονο πρίγκιπα Λούι. Η πριγκίπισσα Κέιτ ανέφερε στη δεξίωση ότι τα παιδιά ήθελαν να συνοδεύσουν τον πατέρα τους στο γήπεδο εκείνο το βράδυ, αλλά τελικά συμβιβάστηκαν. «Τους επιτρέψαμε να μείνουν ξύπνιοι και να παρακολουθήσουν τον αγώνα από την τηλεόραση», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι η οικογένειά της γίνεται ιδιαίτερα εκδηλωτική όταν βλέπει την Άστον Βίλα. «Κάνουν όλοι τρομερή φασαρία, ακόμα και ο Λούι».

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει πάρει αρκετές φορές τα παιδιά του μαζί στο γήπεδο, ενώ στο παρελθόν έχει αναφερθεί και στα προσωπικά του «γούρια» όταν παρακολουθεί αγώνες από το σπίτι. «Αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, αρχίζω να κινούμαι γρήγορα μέσα στο σπίτι και αλλάζω θέσεις στα παιδιά, με την ελπίδα ότι αυτό θα μας φέρει τύχη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα The Sun τον Μάρτιο του 2025.

*Με πληροφορίες από People

