Παππάς σε ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται, η περιουσία του δεν εκποιείται»

«Το πραγματικό δίλημμα είναι: Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία; Ή ατομικές μετακινήσεις;»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Παππάς σε ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται, η περιουσία του δεν εκποιείται»

Ο Νίκος Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ 

Eurokinissi
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  • Ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται ούτε αναστέλλει τη λειτουργία του.
  • Επισήμανε την ανάγκη για συντεταγμένη πορεία προς εκλογική ενότητα και πολιτική συνεργασία, αντί για ατομικές μετακινήσεις στελεχών.
  • Κατάκρινε το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας για έλλειψη σχεδίου δράσης, πολιτικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών.
  • Ζήτησε άμεσες πρωτοβουλίες, όπως επικοινωνία μεταξύ Φάμελλου και Τσίπρα, συγκρότηση επιτροπών διεύρυνσης, προγράμματος και εκλογικής οργάνωσης.
  • Διαβεβαίωσε ότι η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται και δεν αποτελεί αντικείμενο διάλυσης ή απορρόφησης.
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται, δεν αναστέλλει τη λειτουργία του», διαμήνυσε κατά την τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Παππάς, ο οποίος τάχθηκε κατά της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου.

«Το πραγματικό δίλημμα είναι: Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, την πολιτική συνεργασία; Ή ατομικές μετακινήσεις; Όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί; Να επιλέξουμε το πρώτο. Γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παππάς.

Όπως ανέφερε, «το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες, δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας, δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης», τόνισε και διερωτήθηκε «πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης Αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία», σημείωσε, τονίζοντας πως απαιτούνται άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα, συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό, συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων, συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1», συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης», κατέληξε.

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