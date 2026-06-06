Τσάπαλος: Τον Ιούλιο ανοίγει η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις για χρέη προς το Δημόσιο

Snapshot Από τα μέσα Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων σε χρέη προς το Δημόσιο προ του 2023, που αφορά πάνω από 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 350.000 επιχειρήσεις.

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει την αποπληρωμή σε έως και 72 δόσεις, έναντι των προηγούμενων 12 δόσεων, δίνοντας διευκολύνσεις στους οφειλέτες.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ακίνητα προ του 1990 θα επιδοτηθεί με 500 εκατομμύρια ευρώ και η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η επιδότηση ανακαίνισης θα φτάνει έως τα 36.000 ευρώ για ακίνητα μέχρι 120 τμ, με εισοδηματικά κριτήρια για άγαμους και έγγαμους, και προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Εξετάζεται η δυνατότητα να καλύπτεται μέσω επιδότησης και το κόστος του μηχανικού για τη σύνταξη του φακέλου των δικαιούχων. Snapshot powered by AI

«Ανάσα» για πάνω από 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και περίπου 350.000 επιχειρήσεις θα δώσει η ρύθμιση που φέρνει το υπουργείο Οικονομικών κι αφορά στα χρέη προς το Δημόσιο προ του 2023.

Όπως είπε ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ERTnews 105,8, από τα μέσα Ιουλίου ενεργοποιείται η πλατφόρμα για να κάνουν οι οφειλέτες του δημοσίου χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης των 72 δόσεων, που αφορά σε χρέη προς το δημόσιο προ του 2023. Σήμερα ήταν 12 δόσεις, και εξαπλασιάζονται έτσι ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα οι πολίτες να εξοφλήσουν την οφειλή τους και να μην έχουν... μπλεξίματα με τον νόμο.

Έρχεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Εξάλλου, ο κ. Τσάπαλος, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα Ανακαινίζω για ακίνητα προ του 1990. Όπως τόνισε η κυβέρνηση θα επιδοτήσει το πρόγραμμα με 500 εκατομμύρια ευρώ και η πλατφόρμα θα «ανέβει» την ερχόμενη ή στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας.

Θα προβλέπεται επιδότηση της ανακαίνισης -κι όχι της ενεργειακής αναβάθμισης- μέχρι του ποσού των €36.000. Τα ακίνητα πρέπει να είναι μέχρι 120τμ. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι άγαμοι με εισόδημα μέχρι €25.000, έγγαμοι μέχρι €35.000, εισόδημα που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σύμφωνα με τον κ. Τσάπαλο, θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί στην επιδότηση το κόστος που πρέπει να καταβάλλουν οι δικαιούχοι στον μηχανικό που φτιάχνει τον φάκελο.