«Εμφύλιος» στο Μπάκιγχαμ: Η αυστηρή εντολή του πρίγκιπα Ουίλιαμ και το ρήγμα με τον βασιλιά Κάρολο

Snapshot Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει απαγορεύσει ρητά οποιαδήποτε διαρρο πληροφοριών προς τον πρίγκπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Ουίλιαμ αντιτίθεται στην επιστροφή του Χάρι με καθεστώς «ημι

ενεργού» μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Υπάρχουν υποψίες για διαρροές και «κατασκοπεία» μεταξύ του περιβάλλοντος του Χάρι και του προσωπικού του βασιλιά Καρόλου.

Η στάση του βασιλιά Καρόλου, που διατηρεί ανοιχτή επικοινωνία με τον Χάρι, έχει προκαλέσει πικρία και ρήγμα στις σχέσεις του με τον Ουίλιαμ.

Ο Ουίλιαμ κατηγορεί τον Χάρι και τη Μέγκαν ότι επηρεάζουν αρνητικά τη σχέση του με τον πατέρα τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού Closer, ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει εκδώσει αυστηρές εντολές στο περιβάλλον του, απαγορεύοντας ρητά οποιαδήποτε διαρροή πληροφορίας προς το ζεύγος των Σάσεξ. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίζεται ανένδοτος στην επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι με το καθεστώς του «ημι-ενεργού» μέλους, θεωρώντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα άνοιγε την πόρτα σε νέους παρασκηνιακούς ελιγμούς από την πλευρά της Μέγκαν Μαρκλ και του αδελφού του.

Υποψίες για «κατασκοπεία» πίσω από τις κουρτίνες

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι ότι παραμένει «ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας». Πηγές αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι εξοργισμένος από το γεγονός ότι οι Σάσεξ λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση για εσωτερικά ζητήματα του Παλατιού. Αν και οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι απλώς θέλουν να γνωρίζουν καταστάσεις που τους επηρεάζουν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θεωρεί την πρακτική αυτή «εντελώς απαράδεκτη».

Μάλιστα, η καχυποψία του πρίγκιπα της Ουαλίας ενισχύεται από το γεγονός ότι το προσωπικό του βασιλιά Καρόλου απαντά πλέον στις κλήσεις του πρίγκιπα Χάρι, οδηγώντας τον στο συμπέρασμα ότι πληροφορίες μεταφέρονται κρυφά πίσω από την πλάτη του.

Το ρήγμα με τον Βασιλιά Κάρολο

Η στάση του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος φαίνεται διατεθειμένος να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τον μικρότερο γιο του, έχει προκαλέσει πικρία στον Ουίλιαμ. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας κατηγορεί ευθέως τον Χάρι και τη Μέγκαν ότι μπήκαν ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του, αρνούμενος ωστόσο να κάνει πίσω στις θέσεις του. «Αισθάνεται ότι ο βασιλιάς είναι υπερβολικά πρόθυμος να μιλάει με τον Χάρι, αψηφώντας τις συνέπειες», αναφέρει πηγή από το στενό περιβάλλον του Παλατιού.

*Με πληροφορίες από thenews

