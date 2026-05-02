Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε πρώην εργοστάσιο ελαστικών - Ήχησε το 112

Πυροσβεστικό Σώμα @pyrosvestiki #Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Λεύκα στην Πάτρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων πρώην εργοστασίου ελαστικών στην περιοχή Λεύκα της Πάτρα, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας παραμένουν στο σημείο, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς το υλικό που καίγεται, κυρίως ελαστικά, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο του πρώην εργοστασίου, όπου μεγάλες ποσότητες ελαστικών παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι πυκνοί μαύροι καπνοί που εκλύθηκαν ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Λόγω της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας, ενεργοποιήθηκε το σύστημα 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβεστικά και αστυνομικά μέσα, με τα πληρώματα να αντιμετωπίζουν αρχικά δυσκολίες στην πρόσβαση στο σημείο της εστίας.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, η φύση της καύσης διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο επανεκδήλωσης της φωτιάς.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

