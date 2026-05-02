Οργή στη Χεζμπολάχ για το βίντεο «Angry Birds» που σατιρίζει τον ηγέτη της, Ναΐμ Κασέμ

Η δημοσίευση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Χεζμπολάχ καταδίκασε δημόσια ένα βίντεο που δημοσίευσε το λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι LBCI, στο οποίο οι ηγέτες και οι μαχητές του κινήματος απεικονίζονταν ως χαρακτήρες από το παιχνίδι Angry Birds.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα χαρακτήρισε το βίντεο «προσβλητικό» και κατηγόρησε τους δημιουργούς του ότι προσπαθούν να ταπεινώσουν μέλη της «αντίστασης».

Στο σατιρικό βίντεο που δημοσιεύτηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ και οι μαχητές της Χεζμπολάχ παρουσιάζονται με τη μορφή θηραμάτων και ο ισραηλινός στρατός με τη μορφή πράσινων χοίρων, γνωστών από ένα δημοφιλές παιχνίδι.

Σε επίσημη δήλωση, η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι το βίντεο περιέχει «προσβλητικές και ποταπές επιθέσεις που μειώνουν τον πολιτικό λόγο σε αηδιαστικό επίπεδο».

Παράλληλα, η οργάνωση κάλεσε τους υποστηρικτές της να μην υποκύψουν στις «προκλήσεις των εχθρών της αντίστασης».

Η δημοσίευση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου υποστηρικτές του κινήματος υπερασπίστηκαν τον Κασέμ, ο οποίος είναι επίσης σιίτης κληρικός. Ορισμένοι χρήστες απάντησαν με σκληρές δηλώσεις κατά των χριστιανών ηγετών της χώρας.

Ο Πρόεδρος Τζόζεφ Αούν καταδίκασε κάθε επίθεση σε θρησκευτικούς ηγέτες και προέτρεψε τους πολίτες να απέχουν από προσωπικές προσβολές.

