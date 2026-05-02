Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου επιχειρηματία πριν την εξαφάνισή του

«Πέπλο» μυστηρίου καλύπτει την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 30 Μαρτίου 2026.

Μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ», η σύζυγος του 62χρονου επιχειρηματία περιέγραψε την συμπεριφορά του τις τελευταίες στιγμές στο σπίτι, αναφέροντας κάποια στοιχεία που εκείνη τη στιγμή δεν την προβλημάτισαν, αλλά εξετάζοντάς τα στο σήμερα, της προκαλούν εντύπωση.

«Εκείνη την ημέρα, νωρίς το πρωί, κατέβηκε στην κουζίνα να φτιάξει καφέ κι εγώ έπλενα τα πιάτα. Δεν παρατήρησα κάτι περίεργο. Το μόνο που μου φάνηκε ασυνήθιστο ήταν ότι ζήτησε από τον μικρό μας γιο να τον αγκαλιάσει πριν φύγει για το σχολείο. Ο Σπύρος δεν ήταν εκδηλωτικός άνθρωπος, καμία σχέση. Ήταν λιγομίλητος, αλλά πολύ ευγενικός και δεν είχε διαφορές με κανέναν. Επειδή βιαζόμουν να πάω στη δουλειά, δεν έδωσα περισσότερη σημασία. Όταν γύρισα, λίγο πριν τις δύο, είδα το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο κανονικά και ρώτησα τα παιδιά αν ο πατέρας τους κοιμόταν, γιατί συνήθιζε να ξεκουράζεται τα μεσημέρια», εξομολογήθηκε η σύζυγος του 62χρονου.

Όπως λέει, συνέχισε με κάποιες δουλειές στο σπίτι και γύρω στις έξι και μισή ζήτησε από τον μικρό τους γιο να πάει να τον φωνάξει. Τότε εκείνος της είπε πως δεν ήταν στο σπίτι.

«Πήγα στο γραφείο του και είδα τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Ανέβηκα επάνω στο δωμάτιο και στο κομοδίνο βρήκα τακτοποιημένα, το πορτοφόλι του με τις κάρτες και κάποια χρήματα, καθώς και το κινητό του στη φόρτιση. Ήρθαν τα αδέρφια του, πήγαμε στην αστυνομία και βγήκαμε στους δρόμους να τον αναζητήσουμε. Εκείνο το πρωί, στο σπίτι ήταν η μικρή μας κόρη. Τη ρώτησε αν ήθελε να τη πάει εκείνος στο σχολείο, αλλά του είπε πως προλάβαινε και θα πήγαινε με τα πόδια. Της άφησε κάποια χρήματα για να πάρει μαζί της. Επειδή της φάνηκαν πολλά, τον ρώτησε αν ήταν όλα αυτά για το σχολείο. Εκείνος της απάντησε “για ό,τι χρειαστεί”. Το παιδί παραξενεύτηκε», ανέφερε συγκινημένη.

Το μυστήριο με το δεύτερο ταξί

«Μάρτυρας είπε στον σύντροφο της αδερφής μου ότι, μεσημέρι προς απόγευμα εκείνης της ημέρας, ήρθε ένα άλλο ταξί εδώ…στάθμευσε μπροστά στην παραλία σαν να περίμενε κάποιον να πάρει. Λογικά θα το είχε πιάσει η κάμερα… όμως δεν υπάρχει κάτι. Πιθανόν να ήρθε από την αντίθετη κατεύθυνση και να έκανε αναστροφή. Απ’ όσο ξέρω, ο δρόμος αυτός βγάζει στο Πόρτο Μπούφαλο. Περαστικός πάντως αποκλείεται να ήταν γιατί εδώ είναι ερημιά», δήλωσε η σύζυγος του αγνοούμενου για το δεύτερο ταξί που έφτασε στο σημείο της εξαφάνισης, λίγο μετά την άφιξη του 62χρονου.

«Ο Σπύρος δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο πως κάλεσε το δεύτερο ταξί αφού κανείς από τους εργαζόμενους στην ιχθυοκαλλιέργεια δεν τον είδε; Δεν είχε τρόπο να καλέσει ταξί. Εκτός αν ήταν προσχεδιασμένο. Μόνο αυτό μπορώ να υποθέσω» πρόσθεσε η σύζυγός του.

«Έγιναν έρευνες την επόμενη μέρα, την Τρίτη στις 31 Μαρτίου, αφού αρχικά εμείς είχαμε ψάξει γύρω από το σπίτι. Ήρθαν από την πυροσβεστική, από την Λαμία και τη Λάρισα με ειδικά σκυλιά και ντρόουν. Υπήρχε και μία τοπική ομάδα που βοηθά σε δύσκολες περιπτώσεις και δύτες από τα ιχθυοτροφεία. Έγιναν έρευνες ξανά και το Σάββατο και ήρθαν από το λιμεναρχείο βατραχάνθρωποι για να ψάξουν στη θάλασσα. Δεν βρέθηκε τίποτα».

Το αίτημα της οικογένειας για επιπλέον έρευνα με ειδικό σκύλο απορρίφθηκε παρά το γεγονός ότι το μόνο δεδομένο ως τώρα είναι η άφιξη του αγνοούμενου πολύτεκνου πατέρα στο σημείο των ερευνών.

«Το μόνο που γνωρίζουμε με σιγουριά, είναι ότι ήρθε εδώ. Δεν χρησιμοποιούσε ποτέ ταξί. Οδηγούσε. Το αυτοκίνητο του δεν ήταν χαλασμένο, το άφησε στο σπίτι. Κάποιες μέρες μετά την εξαφάνιση του Σπύρου, μπήκε η αδερφή μου στο αυτοκίνητο του και βρήκε μία απόδειξη από σουπερμάρκετ που είχε πάει το Σάββατο το απόγευμα. Είχε ψωνίσει λιβάνι και καρβουνάκια. Αυτά τα πράγματα δεν βρέθηκαν στο σπίτι, ούτε σε κάποιο μνήμα αγαπημένου μας προσώπου».

Οι έρευνες στις σπηλιές της περιοχής δεν έδωσαν κάποιο αποτέλεσμα.

«Νομίζω μόνο με τα πόδια μπορεί να πάει εκεί κάποιος. Δε γνωρίζω ακριβώς που βρίσκονται. Τις σπηλιές τις έψαξαν ο σύντροφός της αδερφής μου μαζί με τον αρχηγό της πυροσβεστικής».

Βυθισμένη στην αγωνία η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα, καλείται να κρατήσει όρθια την οικογένεια και να στηρίξει τα τέσσερα παιδιά της που περνούν δύσκολες στιγμές.

«Αυτές οι καταστάσεις σε βρίσκουν σαν κεραυνός. Τα παιδιά δεν ανοίγονται και δεν μιλάνε γι’ αυτό που έχει συμβεί. Δεν εξωτερικεύουν τα συναισθήματα τους. Θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι ο Σπύρος κάπου πήγε για να ηρεμήσει και εν καιρώ, να βρει τον εαυτό του και να επιστρέψει. Να δώσει ένα σημάδι στην οικογένεια του και ιδίως στα παιδιά μας που τον αγαπούν και τον περιμένουν» κατέληξε συγκινημένη.

