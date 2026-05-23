Λίβανος: Πέντε αεροπορικά πλήγματα από το Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν χθες Παρασκευή το βράδυ πέντε αεροπορικά πλήγματα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα της χώρας αυτής με τη Συρία, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Καταγράφτηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην περιοχή της Ναμπί Σράιτζ, κοντά στο χωριό Μπριτάλ, μετέδωσε ανταποκριτής του ANI στην Μπααλμπέκ.

Η περιοχή αυτή σπανίως γίνεται στόχος ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών--που συνεχίζονται σε διάφορες άλλες περιοχές του Λιβάνου--αφότου θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ, τη 17η Απριλίου, κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

