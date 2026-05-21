Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη

Την πεποίθησή του ότι θα ήταν «μεγάλο θεσμικό και νομικό λάθος η αποδοχή των προτάσεων για προανακριτική επιτροπή», εξέφρασε στη Βουλή ο πρώην υπουργός Σπήλιος Λιβανός, κατά του οποίου στρέφονται οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή μετά την αναφορά του ονόματός του σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν αποφεύγω τον έλεγχο. Έχω καταθέσει για πολλές ώρες στην Εξεταστική και παραμένω πάντα διαθέσιμος που υπηρετεί την αλήθεια και τη νομιμότητα. Να διαχωρίσουμε τη θεσμική διαβίβαση μιας υπόθεσης από την πολιτική εκμετάλλευσή της. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει νομική βάση», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Λιβανός.

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η διαχρονική επιδοματοφαγία, δηλαδή η εκμετάλλευση των αδυναμιών του συστήματος από επιτήδειους εις βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων.

Όπως υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακολουθήθηκε η εξής πολιτική κατεύθυνση: περισσότεροι έλεγχοι, ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, διαφάνεια, διασταυρώσεις και προσπάθεια θεσμικής θωράκισης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν από επιτήδειους που είχαν λάβει ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της θητείας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κ. Λιβανός επεσήμανε ότι δεν υπάρχει δική του συνομιλία, υπόδειξη ή γνώση για τις συγκεκριμένες επικοινωνίες.

«Ο πολίτης έχει δικαίωμα να ζητά απάντηση από το κράτος. Ο πραγματικός παραγωγός έχει δικαίωμα να ζητά δίκαιη εξέταση. Η σαφής γραμμή είναι μία: θεσμική βοήθεια μέσα στους κανόνες, ποτέ εξαίρεση από τους κανόνες», τόνισε και υπογράμμισε ότι η Βουλή οφείλει να εστιάσει στην ουσία της υπόθεσης.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές της αντιπολίτευσης είπε σε φορτισμένο κλίμα: «Μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Δεν με κλονίζει η αδικία. Με θλίβει, όμως πολύ, η σκευωρία, η αλλοίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού μας συστήματος από τα μείζονα στα ελάσσονα, στα ασήμαντα και κυρίως στα ανυπόστατα που θα έπρεπε η Βουλή να μπορεί να διακρίνει και να απορρίπτει. Διότι μόνον με την προσήλωση στα μείζονα και σημαντικά θα μπορέσει η πολιτική ζωή αυτού του τόπου να ανακτήσει αξιοπιστία, να ενισχύσει θεσμούς και να οδηγήσει τη χώρα μας σε σταθερή προκοπή και ευημερία».

«Η πολιτική ζωή του τόπου θα κερδίσει όταν επικεντρώνεται στα μείζονα. Στην εξυγίανση των θεσμών. Στη στήριξη των έντιμων παραγωγών. Στην προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στη διαφάνεια. Στη λογοδοσία. Στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος», κατέληξε.