Κωνσταντοπούλου: Θα είναι χεράτα ή τηλεφωνάτα τα ρουσφέτια;

Snapshot Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε απόπειρα συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη στην υπόθεση εμπλοκής Λιβανού και Αραμπατζή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για οργάνωση ρουσφετιών μέσω τηλεφωνημάτων και αμφισβήτησε τη νομιμότητα της παρουσίας και δράσης βουλευτών της ΝΔ.

Ασκησε έντονη κριτική στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για προσπάθεια παρεμπόδισης της έρευνας και εκμαυλισμό προσώπων στην Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων.

Υποστήριξε ότι η ΝΔ δεν έχει δικαίωμα να εισηγείται παρεμπόδιση της δικαστικής έρευνας και χαρακτήρισε τη στάση Φλωρίδη ως απόδειξη υπόθαλψης εγκληματιών.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η πρώτη παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το θέμα της εμπλοκής Λιβανού και Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε κριτική για τη μικρή παρουσία βουλευτών της ΝΔ στην αίθουσα ενώ επανέλαβε το σχόλιο ότι θα πρέπει να μετονομαστεί σε «Νέα Δικογραφία», «διότι με τη δημοκρατία πλέον αυτοί που φτάσανε να εκπροσωπούν το κυβερνητικό κόμμα δεν έχουν καμία σχέση».

Σε ειρωνικό ύφος μάλιστα αναφέρθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη, σχολιάζοντας ότι «τα είπε και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Ο πολύς κύριος Αντώνης Γεωργιάδης».

«Ξέρετε λέει αυτοί τι έχουν κάνει για να βγουν βουλευτές; Έχουν περπατήσει πεζόδρομοι έχουν σφίξει χέρια, δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βγει κανείς βουλευτής. Και διαβάζοντας κανείς τις απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών στις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί, καταλαβαίνει και τι κάνει κανείς για να παραμείνει βουλευτής: Παίρνει τηλέφωνα, ξαναπαίρνει τηλέφωνα, ζητά εξυπηρετήσεις, οργανώνει ρουσφέτια πώς θα είναι τα πιο καλά τα ρουσφέτια θα 'ναι χεράτα ή θα ΄ναι τηλεφωνάτα. Θα αναβάλλουμε τον έλεγχο ή θα βάλουμε σκουλαρίκια στα ζώα για να μη φανεί η ηλικία τους;

Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολλοστό επεισόδιο απόπειρας συγκάλυψης με εντολή Μητσοτάκη», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και προς τον υπ. Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη που ήταν παρών, τονίζοντας ότι «ο πονηρός Φλωρίδης όνομα και πράγμα Φλωρίδης» πήγε να παρεμποδίσει την έρευνα και από πλευράς ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Μάλιστα τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε να «εκμαυλίσει» πρόσωπα εντός της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων με εξόφθλαμα και φθηνά ανταλλάγματα, αλλά και ότι «έδωσε laptops στους δικαστές της ΕΔΕ πέντε μέρες πριν τις εκλογές του σωματείου τους».

Τέλος τόνισε ότι «η ΝΔ και οι βουλευτές της δεν νομιμοποιούνται να εισηγούνται την παρεμπόδιση της έρευνας. Η παρουσία Φλωρίδη αποδεικνύει ότι υπάρχει άλλη μια διαδικασία υπόθαλψης εγκληματιών».

