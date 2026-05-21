Στα χρώματα της «Μπάρτσα» το κόμμα Τσίπρα;

Κι αν το 26 εύκολα συνδέεται με την ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματος, τα χρώματα της φανέλας ενδεχομένως να αποτυπώνουν και ένα νέο στοιχείο για το κόμμα

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε φωτογραφία με ποδοσφαιρική φανέλα σε χρώματα σκούρου μπλε και μπορντώ, που θυμίζουν τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
  • Τα χρώματα της φανέλας πιθανώς συνδέονται με το νέο κόμμα που θα ανακοινωθεί στις 26, ημερομηνία που σχετίζεται με τον αριθμό στη φανέλα.
  • Η εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος θα έχει συμμετοχικό χαρακτήρα και υποστηρίζεται από εκατοντάδες εθελοντές.
  • Θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημόσια υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα.
  • Η σκηνοθετική επιμέλεια και το μουσικό μέρος της εκδήλωσης αναλαμβάνονται εθελοντικά από επαγγελματίες, με μουσική ειδικά γραμμένη για τη νέα πρωτοβουλία.
Δίνοντας συνέχεια στις αινιγματικές αναρτήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε σήμερα μια φωτογραφία που απεικονίζει μια ποδοσφαιρική φανέλα με τον αριθμό 26.

Κι αν το 26 εύκολα συνδέεται με την ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματος, τα χρώματα της φανέλας ενδεχομένως να αποτυπώνουν και ένα νέο στοιχείο για το κόμμα.

Σε χρώματα σκούρου μπλε και μπορντώ η φανέλα θυμίζει πολύ αυτή της Μπαρτσελόνα, η οποία δεν είναι τυχαίο ότι είναι και η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα.

Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δούμε το Θησείο να ντύνεται την Τρίτη στα χρώματα της... Μπαρτσελόνα, μέχρι να ανακοινωθεί το όνομα του νέου κόμματος και να συνδεθούν εκ νέου στην Ελλάδα με τον νέο φορέα του πρώην πρωθυπουργού.

Παράλληλα, εκατοντάδες εθελοντές συμμετέχουν ήδη στον σχεδιασμό και την οργάνωση της βραδιάς, η οποία φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής συμμετοχής, με κεντρικό μήνυμα τη σύνδεση της νέας προσπάθειας με την κοινωνία και τους πολίτες. «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», αναφέρουν συγκεκριμένα.

Η εκδήλωση θα συνοδευτεί από μια σειρά πρωτοβουλιών με έντονο συμμετοχικό χαρακτήρα. Ανάμεσά τους, η δυνατότητα δημόσιας υπογραφής της ιδρυτικής διακήρυξης από όλους όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα. Για τον σκοπό αυτό ολοκληρώνεται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά την παρουσίαση του νέου φορέα και συγκεκριμένα το βράδυ της Τρίτης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης, την οποία έχουν αναλάβει εθελοντικά επαγγελματίες του χώρου. Ξεχωριστό ρόλο θα έχει και το μουσικό μέρος της βραδιάς, καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το κεντρικό μουσικό θέμα της εκδήλωσης γράφτηκε ειδικά για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία από πολύ γνωστό Έλληνα συνθέτη.

