Στον ΕΟΠΑΕ περνά η λειτουργία του Ξενώνα εξαρτημένων - «Δεν κλείνει, αναβαθμίζεται»

Η απάντηση Αντιδημάρχου Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας Δήμου Αθηναίων, Μαρίας Στρατηγάκη

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ο Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών δεν κλείνει, αλλά περνά υπό πλήρη οικονομική και επιστημονική ευθύνη του ΕΟΠΑΕ.
  • Η ευθύνη του Δήμου Αθηναίων περιορίζεται στην προηγούμενη κάλυψη κόστους ενοικίασης και σίτισης, με κόστος άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
  • Η νέα δημοτική αρχή αναβάθμισε την ομάδα κοινωνικής παρέμβασης Street Work και υιοθέτησε επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά με προγράμματα πρόληψης, μείωσης βλάβης και εκπαίδευσης.
  • Μέρος των δράσεων χρηματοδοτείται από το Bloomberg Philanthropies και ο Δήμος συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα και εκδηλώσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
  • Ο Δήμος καλεί την παράταξη «Αθήνα Ψηλά» να σταματήσει την εργαλειοποίηση του κοινωνικού κράτους και να αφήσει τον ΕΟΠΑΕ να αναλάβει τον ρόλο του.
Για την «απόσυρση» του Δήμου Αθηναίων από τον Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών «My Athens» κάνει λόγο η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι εγκαταλείπει μια κρίσιμη κοινωνική δομή και, μαζί με αυτή, τη μάχη κατά της ουσιοεξάρτησης στην πόλη και δηλώνοντας ότι «θα σταθεί στο πλευρό του ΕΟΠΑΕ, συνδράμοντας με τεχνογνωσία και στελέχη στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει». Αναφέρεται στο κλείσιμο του Ξενώνα το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ως έγκλημα.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας δεν κλείνει. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων), εκτός από την επιστημονική αναλαμβάνει και την πλήρη οικονομική ευθύνη της λειτουργίας του, ως ο πλέον εθνικός αρμόδιος φορέας.

Φρεσκάροντας τη μνήμη του κ. Μπακογιάννη:

Επί των ημερών του, με Μνημόνιο του 2020 μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του ΚΥΑΔΑ, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, δημιουργήθηκε ο Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών, με την πρόβλεψη στελέχωσής του αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό των αρμόδιων φορέων για τα ναρκωτικά (ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ). Η ευθύνη του Δήμου, στη βάση των προβλέψεων του Μνημονίου, ήταν η κάλυψη του κόστους ενοικίασης της δομής και σίτισης των φιλοξενούμενων. Ας γνωρίζουν οι δημότες της Αθήνας ότι η δημοτική αρχή δεν εξασφάλισε καμία χρηματοδότηση γι΄αυτό το σκοπό, αποφασίζοντας στην πράξη να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου με κόστος ύψους 1,000,000+ ευρώ ανά έτος.

Σε κάθε περίπτωση, η ίδρυση του ΕΟΠΑΕ το Φεβρουάριο του 2025 δημιούργησε νέες συνθήκες και την ανάγκη επανεξέτασης του ρόλου κάθε φορέα και της συνεργασίας τους με αποτέλεσμα ο ξενώνας να περάσει στον πλήρη έλεγχο του ΕΟΠΑΕ.

Ας σημειωθεί ότι επί των ημερών του κ. Μπακογιάννη η ομάδα κοινωνικής παρέμβασης Street Work είχε μια και μόνο οδηγία: «Όταν εντοπίζονται ουσιοεξαρτώμενα άτομα, η υπηρεσία μας συνήθως εκτιμά ότι χρήζουν εξειδικευμένων παρεμβάσεων από καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης)».

Η νέα δημοτική αρχή αναβάθμισε την ομάδα Street με κανονισμό και έμπειρους συντονιστές, με 1,000+ ωφελούμενες/ους ανά έτος (2024, 2025) μεταξύ των οποίων και πολλοί τοξικοεξαρτημένοι.

Η ουσιαστική δέσμευση του Δήμου Αθηναίων σήμερα να αντιμετωπίσει την εξάπλωση των εξαρτήσεων αντανακλάται στο γεγονός ότι τον Φεβρουάριο του 2025, εγκρίθηκε από το ΔΣ για πρώτη φορά, επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για τα ναρκωτικά, με προβλέψεις σχετικά με την πρόληψη, τη μείωση βλάβης και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσα από σεμινάρια για τα στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών, επιμόρφωση επαγγελματιών στη χρήση ναλοξόνης, εξειδικευμένη εργασιακή συμβουλευτική για πρώην χρήστες, βιωματικά εργαστήρια για τη σχολική κοινότητα και στοχευμένες καμπάνιες.

Σημειώνεται ότι μέρος των δράσεων χρηματοδοτείται από το Bloomberg Philanthropies, αναγνωρίζοντας την έμπρακτη δέσμευση της νέας δημοτικής αρχής για θεσμική συνέχεια. Παράλληλα, ο Δήμος ενισχύει τη συμμετοχή του σε διεθνή δίκτυα, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μείωσης Βλάβης (Correlation), ενώ για πρώτη φορά προσκλήθηκε να παρουσιάσει την πολιτική του στην Ετήσια Σύνοδο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά 2026.

Για τους παραπάνω λόγους:

Συνιστάται στην παράταξη «Αθήνα Ψηλά» να αφήσει τον ΕΟΠΑΕ να κάνει τη δουλειά του, εγκαταλείποντας την προσπάθεια εργαλειοποίησης του κοινωνικού κράτους, παραπληροφόρησης και αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης.

Δεν κλείνουμε κοινωνικές δομές. Τις αναβαθμίζουμε δημιουργώντας τις συνθήκες να λειτουργήσουν από το πλέον αρμόδιο φορέα και τους πλέον εξειδικευμένους επαγγελματίες ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές

