Οι επιστήμονες αποκάλυψαν την προέλευση ενός διάσημου θησαυρού - Βρήκαν κάτι απροσδόκητο

Τουλάχιστον δύο αντικείμενα από τον διάσημο θησαυρό της Βιγιένα δεν κατασκευάστηκαν από υλικό γήινης προέλευσης. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν «θησαυρό από τα άστρα», φτιαγμένο από σίδηρο που προερχόταν από μετεωρίτες.

Τον Δεκέμβριο του 1963, κοντά στην πόλη Βιγιένα στη νοτιοανατολική Ισπανία, ανακαλύφθηκε ένας από τους μεγαλύτερους χρυσούς θησαυρούς της Εποχής του Χαλκού στην Ευρώπη. Το εύρημα έγινε γνωστό ως ο θησαυρός της Βιγιένα. Ο θησαυρός αποτελείται συνολικά από 59 αντικείμενα — κυρίως κύπελλα, κανάτες και βραχιόλια από χρυσό, ασήμι, σίδηρο και κεχριμπάρι.

Τα αντικείμενα αυτού του θησαυρού, συνολικού βάρους σχεδόν 10 κιλών, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκαν κάποια στιγμή μεταξύ του 1400 και του 1000 π.Χ. Τα σιδερένια αντικείμενα της συλλογής είναι τα αρχαιότερα που έχουν βρεθεί ποτέ στην Ιβηρική Χερσόνησο. Εκείνη την εποχή, ο σίδηρος ήταν σπάνιος και θεωρούνταν εξαιρετικά πολύτιμο μέταλλο.

Εξωγήινος σίδηρος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ζευγάρι σιδερένιων αντικειμένων — ένα βραχιόλι σε σχήμα C και μια κοίλη σφαίρα με χρυσή επένδυση, η οποία πιθανόν κάποτε διακοσμούσε τη λαβή ενός σπαθιού. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα αντικείμενα αυτά κατασκευάστηκαν από εξωγήινο σίδηρο.

Η ομάδα των ειδικών κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας, η οποία αποκάλυψε ότι και τα δύο αντικείμενα είχαν κατασκευαστεί από σίδηρο που προερχόταν από τον ίδιο μετεωρίτη.

Παραμένει άγνωστο ποιοι δημιούργησαν τα αντικείμενα από μετεωρικό σίδηρο και σε ποια περιοχή, αν και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πιθανότατα προέρχονται από την ανατολική Μεσόγειο, όπου έχουν βρεθεί και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα από αυτό το εξωγήινο υλικό.