Απόβαση Καταριανών στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για προκαταρκτική Λιβανού-Αραμπατζή

Αν παρακολουθούσε κανείς τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, πιθανώς θα νόμιζε ότι βλέπει λάθος κανάλι, καθώς τα έδρανα γέμισαν με παραδοσιακές κελεμπίες!

Την ώρα που εξελισσόταν η συζήτηση για την προκαταρκτική κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, εισήλθε στο κοινοβούλιο μια ομάδα Καταριανών αξιωματούχων που βρίσκονται στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, η χώρα μας φιλοξενεί το φόρουμ Europe-Gulf Forum στο Ναυαρίνο της Πελοποννήσου. Μεταξύ των επισκεπτών βρίσκονται ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι.

Οι Καταριανοί πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Βουλή και κατά τη διάρκειά της, είχαν την ευκαιρία να βρεθούν εντός της Ολομέλειας. Μάλιστα, κάθισαν στα έδρανα που βρίσκονται εξ αριστερών του προεδρείου. Στο κοινοβούλιο τους υποδέχθηκε ο Γιάννης Πλακιωτάκης και τους προσφώνησαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης.