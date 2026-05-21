Πώς ανιχνεύει το κινητό Android τους σεισμούς; Έτσι λειτουργεί το δίκτυο σεισμογράφων της Google

Η έγκαιρη προειδοποίηση για έναν σεισμό, ιδιαίτερα σε σεισμογενείς περιοχές είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα, καθώς το καταστροφικό αρκετές φορές αυτό φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να προβλεφθεί σε ικανοποιητικό χρόνο.

Τώρα η Google πρότεινε μια λύση, η οποία παρουσιάστηκε σε χρήστες σε όλο τον κόσμο.



«Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το Android για να παρέχουμε στους χρήστες έγκαιρες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με σεισμούς όταν χρησιμοποιούν την Αναζήτηση Google, καθώς και μια προειδοποίηση διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους δικούς τους αν χρειαστεί», αναφέρει το blog της Google.

Εκεί εξηγεί πώς λειτουργεί το Σύστημα ειδοποιήσεων σεισμών του Android, το οποίο ανιχνεύει σεισμούς σε όλο τον κόσμο και μπορεί να ειδοποιεί τους χρήστες Android πριν ξεκινήσει η δόνηση.



«Στην Καλιφόρνια, το Ουάσιγκτον και το Όρεγκον, συνεργαζόμαστε με την ομάδα του ShakeAlert για τη διανομή των ειδοποιήσεων που παρέχει το σύστημά τους. Το ShakeAlert χρησιμοποιεί ένα δίκτυο 1.675 σεισμικών αισθητήρων για να ανιχνεύει τις δονήσεις ενός σεισμού και αναλύει αυτά τα δεδομένα για να προσδιορίσει τη θέση και το μέγεθος του σεισμού. Στη συνέχεια, στέλνει ένα σήμα στο Σύστημα ειδοποιήσεων σεισμών του Android, το οποίο με τη σειρά του στέλνει μια ειδοποίηση σεισμού απευθείας στους χρήστες Android», επισημαίνει η Google.



Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει, σε περιοχές όπου υπάρχει ανεπτυγμένο σεισμικό δίκτυο, την άμεση και γρήγορη επεξεργασία και διανομή των πληροφοριών, οι οποίες φτάνουν στους χρήστες Android πριν ακόμη αισθανθούν τη δόνηση.



Τοποθεσίες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών;

Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται μια προσέγγιση συλλογικής συμμετοχής για την ανίχνευση σεισμών. Τα smartphone είναι εξοπλισμένα με μικροσκοπικά επιταχυνσιόμετρα ικανά να καταγράφουν δονήσεις, γεγονός που επιτρέπει τον εντοπισμό της έναρξης ενός πιθανού σεισμού.

Εάν το τηλέφωνο ανιχνεύσει κάτι που πιστεύει ότι μπορεί να είναι σεισμική δόνηση, στέλνει ένα σήμα σε έναν εξειδικευμένο διακομιστή ανίχνευσης σεισμών, μαζί με μια κατά προσέγγιση τοποθεσία όπου συνέβη η δόνηση. Στη συνέχεια, ο διακομιστής συνδυάζει τις πληροφορίες από πολλές συσκευές για να προσδιορίσει εάν συμβαίνει σεισμική δόνηση.



Σύμφωνα με την εταιρεία, «αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί τα περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια τηλέφωνα Android που βρίσκονται σε χρήση σε όλο τον κόσμο ως μίνι σεισμογράφους για να δημιουργήσει το μεγαλύτερο δίκτυο ανίχνευσης σεισμών στον κόσμο».

Πρόσθεσε ότι «τα τηλέφωνα ανιχνεύουν τη δόνηση και την ταχύτητα των σεισμικών κραδασμών και ειδοποιούν τους χρήστες Android στις πληγείσες περιοχές αναλόγως».



Όταν πολλές συσκευές αναφέρουν ένα παρόμοιο συμβάν στην ίδια περιοχή, το σύστημα μπορεί να επιβεβαιώσει γρήγορα την εμφάνιση σεισμού και να ενεργοποιήσει τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις.

Τύποι ειδοποιήσεων: Ειδοποίηση δράσης και Ειδοποίηση προσοχής



Σχεδιασμένη για να τραβήξει την προσοχή σας πριν αισθανθείτε έναν σεισμό μέτριας έως ισχυρής έντασης, ώστε να μπορέσετε να λάβετε μέτρα για την προστασία σας.

Αποστέλλεται μόνο σε χρήστες που θα βιώσουν σεισμική δόνηση έντασης 5 ή μεγαλύτερης στην Τροποποιημένη Κλίμακα Έντασης Mercalli (MMI) κατά τη διάρκεια σεισμού μεγέθους 4,5 ή μεγαλύτερου.

Θα αγνοήσει τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε», θα ενεργοποιήσει την οθόνη σας και θα αναπαράγει έναν δυνατό ήχο.



Αυτός ο τύπος ειδοποίησης απευθύνεται σε καταστάσεις όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος, έτσι ώστε η ειδοποίηση να φτάσει στους επηρεαζόμενους όσο το δυνατόν νωρίτερα, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συσκευή.

Από την άλλη πλευρά, οι ανιχνεύσεις σεισμών μπορούν επίσης να αναζητηθούν στην Αναζήτηση Google. Απλά αναζητήστε «σεισμός κοντά μου» αν αισθανθήκατε δονήσεις για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε σεισμική δραστηριότητα κοντά σας.



Τέλος, το Android διαθέτει έναν άλλο τύπο ειδοποιήσεων σχεδιασμένο για να προειδοποιεί τους χρήστες σχετικά με έναν σεισμό. Αυτές, όπως και η Ειδοποίηση δράσης, αποστέλλονται μόνο για σεισμούς μεγέθους 4,5 ή μεγαλύτερου.



Ειδοποίηση προσοχής:

Σχεδιασμένη για να σας ειδοποιεί για ελαφρές δονήσεις και να παρέχει περισσότερες πληροφορίες όταν πατήσετε την ειδοποίηση.

Αποστέλλεται μόνο σε χρήστες που θα βιώσουν σεισμικές δονήσεις έντασης 3 και 4 στην Τροποποιημένη Κλίμακα Έντασης Mercalli (MMI) κατά τη διάρκεια σεισμού μεγέθους 4,5 ή μεγαλύτερου.

Σέβεται τις ρυθμίσεις έντασης ήχου, «Μην ενοχλείτε» και ειδοποιήσεων της συσκευής σας.

Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ καταστάσεων μέτριου και ήπιου κινδύνου, προσαρμόζοντας την απόκριση του συστήματος στην αναμενόμενη ένταση του φαινομένου.

Κάθε ειδοποίηση αποτελεί εργαλείο άμεσης αντίδρασης: πατώντας την, θα δείτε έναν διαδραστικό χάρτη με την τοποθεσία και το εκτιμώμενο μέγεθος της δόνησης, καθώς και ένα πρωτόκολλο ασφαλείας με άμεσες ενέργειες για να παραμείνετε ασφαλείς.