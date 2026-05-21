Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

Snapshot Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ραγδαία επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα λόγω κυκλωνικού στροβίλου.

Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την Ελλάδα, αλλά και Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Τουρκία.

Αναμένονται μεσοκλιμακωτές καταιγίδες που μπορούν να ανανεώνονται συνεχώς πάνω από τις ίδιες περιοχές.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών και σοβαρής υδρογεωλογικής αστάθειας στα Βαλκάνια και το Αιγαίο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου, με ιδιαίτερη επιδείνωση στον Νότο και τα Βαλκάνια.

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες με τους Ιταλούς μετεωρολόγους και την ιστοσελίδα meteoweb.eu, να κρούουν... καμπανάκια λόγω ενός κυκλωνικού στροβίλου ο οποίος θα εκτονωθεί με τη μέγιστη σφοδρότητα στα Βαλκάνια και τις γύρω περιοχές, όπου τα αριθμητικά μοντέλα προβλέπουν δυνητικά ακραία καιρικά σενάρια.

Στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το απόλυτο επίκεντρο της έντονης κακοκαιρίας, τα φαινόμενα θα λάβουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά, αλλά η κατάσταση θα είναι επίσης κρίσιμη στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Τουρκία. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται ανάπτυξη μεσοκλιμακωτών καταιγίδων, ικανών να αναγεννώνται συνεχώς πάνω από τις ίδιες ζώνες.

Ο κίνδυνος για ξαφνικές πλημμύρες και ιστορικές καταιγίδες είναι εξαιρετικά υψηλός, με ποτάμια σε έξαρση και εκτεταμένη υδρογεωλογική αστάθεια που θα δοκιμάσει σοβαρά την ισορροπία των Βαλκανίων και του Αιγαίου πριν η αστάθεια καταφέρει να επεκταθεί προς το νότιο Αδριατικό και το Ιόνιο.

Οι χάρτες βροχόπτωσης του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF είναι αποκαλυπτικοί, δείχνοντας τις βροχοπτώσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ήδη από αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου:

Και το Σάββατο 23, ξανά απογευματινές καταιγίδες στον Νότο, ενώ στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο έντονη και ακραία:

Από εκεί και πέρα φαίνεται μια εξομάλυνση του καιρού ωστόσο οι βροχές φαίνεται να παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

