Πώς η υγεία των ούλων μπορεί να επηρεάσει τη συνολική μας ευεξία

Συνήθως, όταν μιλάμε για την υγεία μας, το μυαλό μας πηγαίνει στη σωστή διατροφή, τη γυμναστική ή τις εξετάσεις ρουτίνας που κάνουμε κάθε χρόνο. Πολύ πιο σπάνια, όμως, σκεφτόμαστε τα ούλα μας. Και όμως, η κατάσταση της στοματικής μας υγείας μπορεί να επηρεάζει πολύ περισσότερο από όσο φανταζόμαστε, τη συνολική μας ευεξία.

Και αυτό γιατί το στόμα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού μας. Εκεί συσσωρεύονται καθημερινά βακτήρια, μικρόβια και υπολείμματα τροφών, τα οποία, όταν δεν απομακρύνονται σωστά, μπορούν να οδηγήσουν σε φλεγμονές και προβλήματα στα ούλα. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, brands όπως η Colgate επενδύουν ολοένα και περισσότερο στην ενημέρωση γύρω από τη σημασία της υγείας των ούλων, συνδέοντάς τη όχι μόνο με ένα υγιές χαμόγελο αλλά και με τη συνολική υγεία του οργανισμού.

Βλέπετε, τα ούλα δεν έχουν απλώς υποστηρικτικό ρόλο για τα δόντια. Λειτουργούν σαν ένα φυσικό προστατευτικό φράγμα απέναντι στα βακτήρια. Όταν είναι υγιή, βοηθούν τον οργανισμό να κρατά υπό έλεγχο τις μικροβιακές επιθέσεις που ξεκινούν από το στόμα. Όταν όμως εμφανίζουν φλεγμονή, το ανοσοποιητικό μας σύστημα μπορεί να στρέψει την προσοχή του σε οξείες λοιμώξεις στο στόμα μας, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται συνολικά ο οργανισμός μας.

Τα συμπτώματα που αγνοούμε

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει, έστω μία φορά, αίμα όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας. Συνήθως το αποδίδουμε σε «δυνατό» βούρτσισμα ή σε έναν προσωρινό ερεθισμό. Στην πραγματικότητα, όμως, η αιμορραγία στα ούλα αποτελεί συχνά ένα από τα πρώτα σημάδια ουλίτιδας.

Τι είναι, όμως, η ουλίτιδα; Πρόκειται για την πρώιμη μορφή νόσου των ούλων που προκαλείται κυρίως από τη συσσώρευση βακτηριακής πλάκας γύρω από τη γραμμή των ούλων και ανάμεσα στα δόντια. Το πρόβλημα είναι ότι στα αρχικά της στάδια δεν προκαλεί έντονο πόνο, με αποτέλεσμα πολλοί -για την ακρίβεια τα δύο τρίτα των ανθρώπων που εμφανίζουν κάποια μορφή προβλήματος στα ούλα- να μην την αντιλαμβάνονται εγκαίρως.

Και όμως, όταν η φλεγμονή παραμένει στο στόμα μας χωρίς αντιμετώπιση, μπορεί να εξελιχθεί σε περιοδοντίτιδα, επηρεάζοντας όχι μόνο τα ούλα αλλά και τους ιστούς που στηρίζουν τα δόντια. Για αυτό και οι ειδικοί -και η Colgate- επιμένουν τόσο πολύ στη σημασία της πρόληψης και της καθημερινής φροντίδας με σειρές όπως η Colgate PerioGard.

Η καθημερινή συνήθεια που κάνει διαφορά

Τα καλά νέα είναι ότι η ουλίτιδα μπορεί να αναστραφεί σχετικά εύκολα, αρκεί να ακολουθούμε μια σωστή καθημερινή ρουτίνα στοματικής φροντίδας που βοηθά στην απομάκρυνση της βακτηριακής πλάκας.

Πάνω σε αυτή τη λογική έχει βασιστεί και η σειρά Colgate PerioGard, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την καθημερινή φροντίδα των ούλων. Οι οδοντόκρεμες PerioGard Προστασία Ούλων, PerioGard Προστασία Ούλων & Λεύκανση και PerioGard Προστασία Ούλων & Ευαισθησία, καθώς και το Στοματικό διάλυμα PerioGard Προστασία Ούλων στοχεύουν στην καταπολέμηση της βακτηριακής πλάκας -δηλαδή της βασικής αιτίας που οδηγεί σε αιμορραγία και ερεθισμό των ούλων. Παράλληλα, η πολύ μαλακή οδοντόβουρτσα Colgate PerioGard Προστασία Ούλων έχει σχεδιαστεί ώστε να καθαρίζει αποτελεσματικά.

Το πιο σημαντικό, βέβαια, παραμένει η πρόληψη. Οι ειδικοί συνιστούν επαγγελματικό καθαρισμό στον οδοντίατρο δύο φορές τον χρόνο, καθώς και έγκαιρη αντιμετώπιση κάθε συμπτώματος, ακόμη και αν μοιάζει ασήμαντο τη στιγμή που βουρτσίζουμε τα δόντια μας.

Ίσως, τελικά, η φροντίδα των ούλων να είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία ακόμη συνήθεια στην καθημερινή μας ρουτίνα. Είναι μια μικρή αλλά σημαντική κίνηση που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη συνολική μας υγεία και ευεξία -ξεκινώντας από το σημείο που συχνά παραμελούμε περισσότερο: Το στόμα μας, με μια σειρά όπως είναι η Colgate PerioGard.

