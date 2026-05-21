Τηλεθέαση: Το 15λεπτο του Survivor και οι νικητές στη βραδινή ζώνη

Snapshot Το «Survivor» του ΣΚΑΪ ολοκλήρωσε τα γυρίσματά του για το 2026 με ένα 15λεπτο τελευταίο επεισόδιο, σημειώνοντας 9,2% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Μπαμπά σ’αγαπώ» του ALPHA ήταν η νικήτρια της βραδινής ζώνης με 20,2% στο σύνολο και 20,1% στο δυναμικό κοινό.

Το «MasterChef» του STAR κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 15% στο κοινό ηλικίας 18

54.

Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» του MEGA σημείωσε 14,6% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ η «Γη της ελιάς» είχε 15,7% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό.

Ο αγώνας Φράιμπουργκ

Άστον Βίλα που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 κατέγραψε 16,5% στο σύνολο και 16,4% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Το «Survivor» αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ, το βράδυ της Τετάρτης, με ένα 15λεπτο επεισόδιο.

«Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ανακοινώσω στους τηλεθεατές την κοινή μας απόφαση -γιατί είναι και δική μας και δική σας απόφαση- σχετικά με τα γυρίσματα του Survivor. Σεβόμενοι και κατανοώντας πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες, η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Αυτό, απόψε, είναι το τελευταίο συμβούλιο. Και με αυτό ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor του 2026 για φέτος», είπε ο Γιώργος Λιανός για τη διακοπή του πρότζεκτ. Το τελευταίο επεισόδιο του «Survivor» σημείωσε 9,2% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό.

Στη βραδινή ζώνη της Τετάρτης, νικήτρια ήταν η σειρά «Μπαμπά σ’αγαπώ» του ALPHA καταγράφοντας 20,2% στο σύνολο και 20,1% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος έρωτας», στο ίδιο κανάλι, βρέθηκε στο 17,7% του συνόλου και στο 13% του δυναμικού κοινού. Το «MasterChef» του STAR κράτησε παρέα στο 11,8% του συνόλου και στο 15% των τηλεθεατών 18-54. Στο μέτωπο του MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» κατέγραψε 14,6% στο σύνολο και 11,8% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, έκανε 15,7% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό.

Όσον αφορά στον αγώνα, που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1; Το ματς Φράιμπουργκ-Άστον Βίλα έκανε 16,5% και 16,4% αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης