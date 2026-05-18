Τηλεθέαση: Το Your Face Sounds Familiar σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του

Το σόου μεταμφιέσεων του ANT1, Your Face Sounds Familiar, ρίχτηκε στη μάχη της τηλεθέασης την Κυριακή και ήταν το νικητήριο πρόγραμμα στη βραδινή ζώνη.

Χαρακτηριστικά, το σόου του καναλιού του Αμαρουσίου σημείωσε 24,3% στο σύνολο και 21,4% στο δυναμικό κοινό. Το τηλεπαιχνίδι του STAR, «1%Club», έκανε 11,3% στο σύνολο και 10,3% στους τηλεθεατές 18-54. Η σειρά της ΕΡΤ1, «Το τελευταίο νησί», κατέγραψε 5,3% στο σύνολο και 3,7% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του OPEN, «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», έκανε 3,3% και 3,1% αντίστοιχα.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς για το «Your Face Sounds Familiar» αναδείχτηκε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιώργος Νταλάρας.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν η Μαριλού Κατσαφάδου μεταμφιέστηκε σε Ιουλία Καλλιμάνη. Η Ιουλία Καλλιμάνη παρακολούθησε αρχικά από οθόνη όσα συνέβαιναν στο live του «YFSF». Όταν είδε τη Μαριλού Κατσαφάδου να τη μιμείται, αντέδρασε με έκπληξη και είπε: «Καλέ, εγώ!». Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο Σάκης Ρουβάς αιφνιδίασε τη Μαριλού Κατσαφάδου, καθώς καλωσόρισε στο σόου μεταμφιέσεων την… πραγματική Ιουλία Καλλιμάνη. «Μαριλού, είσαι υπέροχη, αγάπη μου! Ό,τι και να κάνεις, είσαι υπέροχη πραγματικά. Είστε τρελοί όλοι σας, εδώ μέσα, δεν είσαστε καλά! Μέχρι και τα τατουάζ στο χέρι είναι ίδια», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη.

