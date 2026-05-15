Τηλεθέαση: Σάρωσε η ΕΡΤ1 και στον Β' Hμιτελικό

Ποσοστά τηλεθέασης έως και 54,6% σημείωσε ο Β’ ημιτελικός της Eurovision, που μετέδωσε η ΕΡΤ1, την Πέμπτη, απευθείας από τη Βιέννη.

Το δεύτερο live show κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 26,3%,ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φέρνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Στις γυναίκες ηλικίας 18-34 ετών, το μέσο μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 47,1%, στους άντρες στο 46,6%, ενώ στα παιδιά έως 17 ετών άγγιξε το 54,6%.

Τον Β’ Ημιτελικό παρακολούθησαν 1.078.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τα 2.217.000 άτομα.

Υψηλά ήταν και τα ποσοστά τηλεθέασης της εκπομπής Eurovision Night, την οποία παρουσίασαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος και η οποία μεταδόθηκε πριν και μετά τον Β’ Ημιτελικό. Η εκπομπή σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 19,9% και 28,6% στο δυναμικό κοινό.

Έτσι, η ΕΡΤ ήταν ο πρώτος σταθμός καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης ζώνης («Eurovision Night» και Β΄ Ημιτελικός), με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21% και 28,9% στο δυναμικό κοινό.

Χθες ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης των εκπροσώπων των χωρών στον Τελικό, με την Ελλάδα να εμφανίζεται στην 6η θέση.

