Ράμα: «Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ»

Εντύπωση προκάλεσε η σημερινή απάντηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα σχετικά με το πότε θα ενταχθεί η Αλβανία στην ΕΕ.

«Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ», είπε ο Ράμα ερωτώμενος για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας του κατά την άφιξή του στη σύνοδο ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο.

? Albanian PM Edi Rama on when Albania will join the EU:



“There are three things you can't predict: God, sex and the EU.”



Probably the most accurate description of EU enlargement ever. pic.twitter.com/a8tGvClpul — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Η παρατήρηση του Έντι Ράμα ήταν ένας χιουμοριστικός τρόπος να εκφραστεί η αβεβαιότητα που περιβάλλει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μακροχρόνια διαδικασία ένταξης της Αλβανίας.

Η Αλβανία επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ εδώ και χρόνια, αλλά η ένταξη εξαρτάται από την εκπλήρωση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών, οικονομικών και νομικών κριτηρίων, καθώς και από την έγκριση όλων των κρατών μελών της ΕΕ

Παράλληλα, ο Αλβανός πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή της αξιοκρατίας στη διαδικασία διεύρυνσης, αλλά παράλληλα να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις προς ένα μοντέλο σταδιακής ένταξης των υποψήφιων χωρών.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη θέση διατυπώνεται εδώ και καιρό από την αλβανική πλευρά και πλέον φαίνεται να βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι επαρκείς.

«Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό» δήλωσε σε δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου.

Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι τα επιχειρήματα περί κινδύνων από τη διεύρυνση έχουν πλέον ξεπεραστεί, σημειώνοντας ότι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις για την ένταξη της Αλβανίας.

Τι είπε για τον γαμπρό του Τραμπ

Με αφορμή όσα συνέβησαν στη Σβέρνιτσα και τις καταγγελίες για εμπλοκή του γιου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο».

Επίσης κατηγόρησε άμεσα το Ιράν ότι υποκίνησε τις μαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα σχετικά με το αμφιλεγόμενο έργο κατασκευής του θέρετρου.

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