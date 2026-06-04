Αλβανία: Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες για το θέρετρο Κούσνερ - Ένταση και επεισόδια στους δρόμους 

Συνεχίζονται στην Αλβανία οι κινητοποιήσεις κατά της επένδυσης του Τζάρεντ Κούσνερ, με εκατοντάδες ανθρώπους να διαδηλώνουν εκ νέου κατά του έργου που προωθεί η κυβέρνηση του Έντι Ράμα.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Αλβανία: Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες για το θέρετρο Κούσνερ - Ένταση και επεισόδια στους δρόμους 
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Αλβανία συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες κατά της επένδυσης του Τζάρεντ Κούσνερ για ένα πολυτελές θέρετρο σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή.
  • Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν έλλειψη διαφάνειας και δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις άδειες και απαιτούν την απομάκρυνση των μηχανημάτων και την αποκατάσταση των οικοτόπων.
  • Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίζεται το έργο, αρνούμενος να το σταματήσει, και προτείνει διάλογο με τους διαδηλωτές χωρίς να αλλάζει τη στάση του.
  • Η περιοχή ανάπτυξης περιλαμβάνει το μοναδικό ακατοίκητο νησί της Αλβανίας και προστατευόμενους υγροτόπους που φιλοξενούν απειλούμενα είδη, προκαλώντας ανησυχίες για σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Το ειδικό όργανο δίωξης κατά της διαφθοράς της Αλβανίας ξεκίνησε έρευνα για τις νομοθετικές αλλαγές του 2024 που σχετίζονται με τις προστατευόμενες περιοχές όπου προγραμματίζεται η επένδυση.
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Εντείνονται στην Αλβανία οι διαμαρτυρίες για ένα σχεδιαζόμενο πολυτελές θέρετρο που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ , καθώς οι επικριτές του απέρριψαν την προσφορά του πρωθυπουργού της χώρας «να συζητήσουν λύσεις». Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των Τιράνων για τρίτη συνεχόμενη ημέρα χθες Τετάρτη (3/6), κρατώντας μεταξύ άλλων φουσκωτά φλαμίνγκο σε μία αναφορά στις περιβαλλοντικές ζημιές που όπως καταγγέλλουν θα προκαλέσει το έργο.

Διαμαρτυρίες έχουν επίσης προγραμματιστεί για το νότιο τμήμα της χώρας, όπου πρόσφατα ξεκίνησαν οι εργασίες για το συγκρότημα αξίας 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια περιοχή που θεωρείται εδώ και καιρό ως μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες της Μεσογείου.

«Από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρξε πλήρης έλλειψη διαφάνειας», δήλωσε ο Aλεξάντρ Τράιτσε, εκτελεστικός διευθυντής της κορυφαίας περιβαλλοντικής ομάδας της χώρας, της Προστασίας και Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Αλβανία (PPNEA). «Δεν έχουμε δει καμία δημόσια διαβούλευση ή δημόσια τεκμηρίωση σχετικά με τις άδειες, οπότε τώρα αυτό που λέμε είναι ότι αν αφαιρέσουν τις μπουλντόζες, αφαιρέσουν τον φράχτη και αποκαταστήσουν τους οικοτόπους στην αρχική τους κατάσταση, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε».

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος υπερασπίστηκε το εγχείρημα ως ορόσημο στην πορεία της μικροσκοπικής βαλκανικής χώρας από σταλινικό κράτος σε έναν πολυτελή προορισμό διακοπών, πρότεινε την Τρίτη να συναντηθεί με τους διαδηλωτές σε μια προσπάθεια να τερματιστεί το αδιέξοδο. Αλλά ο σοσιαλιστής ηγέτης επέμεινε στις θέσεις του, λέγοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα να σταματήσει η επένδυση όσο είμαι εδώ».

Albania Protest Kushner

Ως η παλαιότερη περιβαλλοντική ομάδα της Αλβανίας, η PPNEA έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου όταν εμφανίστηκαν προειδοποιήσεις ότι μια περιοχή με μοναδική βιοποικιλότητα και πολιτιστική κληρονομιά κινδύνευε να καταστραφεί. Νωρίτερα φέτος, η Ιβάνκα Τραμπ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη χώρα με μια ομάδα αρχιτεκτόνων και περιηγήθηκε στην τοποθεσία που έχει προβλεφθεί για ανάπτυξη από την επενδυτική εταιρεία του συζύγου της, Affinity Partners.

Το θέρετρο έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει μια περιοχή που δεν περιλαμβάνει μόνο το ακατοίκητο νησί Σάσων, το μοναδικό της Αλβανίας, αλλά και υγροτόπους και παράκτιους βιότοπους στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο που το περιβάλλει. Τα νερά αυτά αποτελούν ένα από τα τελευταία καταφύγια της μεσογειακής φώκιας, με την περιοχή να προσφέρει επίσης καταφύγιο σε περισσότερα από 200 είδη πτηνών - πολλά από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση - συμπεριλαμβανομένων φλαμίνγκο και αργυροπελεκάνων, σύμφωνα με την BirdLife International.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο στις προστατευόμενες περιοχές της Αλβανίας», δήλωσε ο Τράιτσε. «Δεν είναι απλώς πρωτοφανές, βλέπουμε μία πλήρη κατάρρευση του κράτους δικαίου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνία, χωρίς περιβαλλοντική μέριμνα, χωρίς άδειες συμβάσεων, μόνο μπουλντόζες που εισέρχονται».

Ο συναγερμός, είπε, είχε μετατραπεί σε δημόσια αγανάκτηση όταν οι εργάτες άρχισαν να κατασκευάζουν έναν φράχτη από σκυρόδεμα με αγκαθωτό σύρμα γύρω από το χώρο, εγκατέστησαν μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας για να το προστατεύσουν και βαριά μηχανήματα άρχισαν να αποδεκατίζουν αρχαίους αμμόλοφους και μεσογειακά πευκοδάση για να ανοίξουν δρόμο.

Albania Protest Kushner

«Τότε οι ντόπιοι θύμωσαν πολύ», είπε. «Οι άνθρωποι που έχουν γη εκεί ή που εργάζονται σε γη εκεί, ξαφνικά δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν... Έχει ξεπεράσει πλέον το περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι θέμα της κοινωνίας των πολιτών. Είναι πολύ μεγαλύτερο». Αυτή την εβδομάδα, το ειδικό όργανο δίωξης κατά της διαφθοράς της Αλβανίας, SPAK, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις αμφιλεγόμενες νομοθετικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν το 2024 σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές. Σεβόμαστε τις τρέχουσες δημόσιες και θεσμικές διαδικασίες, επιμένει ο Aσερ Aμπεσέρα, πρόεδρος της Sazan Real Estate Development LLC, η οποία αναπτύσσει τα σχέδια σε συνεργασία με την εταιρεία του Κουσνέρ.

Ο Ράμα, ο οποίος κέρδισε μια τέταρτη θητεία πέρυσι με την υπόσχεση να εντάξει την Αλβανία στην ΕΕ έως το 2030 και είναι πρόθυμος να προσελκύσει επενδύσεις σε μια χώρα που παραμένει μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης, αρνείται ότι η ανάπτυξη θα θέσει σε κίνδυνο την παρθένα ακτογραμμή της. Την 1η Ιουνίου, δήλωσε στο αλβανικό κοινοβούλιο ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με την τελική πρόταση να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί . Και την Τετάρτη είπε ότι είναι «πολύ σημαντικό να παραμείνουμε φιλόξενοι, να παραμείνουμε δίκαιοι και σε καμία περίπτωση να μην λάβουμε το στίγμα ότι είμαστε μια χώρα όπου οι επενδυτές αντιμετωπίζονται εχθρικά».

Albania Election

Ο Έντι Ράμα

Σε συνέντευξή του στον Guardian πριν από την αρχική έγκριση του έργου, ο Ράμα αποκάλυψε ότι το ενδιαφέρον του Κούσνερ για την Αλβανία χρονολογείται χρόνια πριν γίνει πρόεδρος ο Τραμπ. «Δεν σχετιζόταν με τον Τραμπ αλλά με τον Τζάρεντ ως Αμερικανό επενδυτή με ένα σπουδαίο έργο», είπε.

Αποκλεισμένη για σχεδόν 50 χρόνια υπό την αυστηρή κυριαρχία ενός καθεστώτος που απαγόρευε τα ταξίδια, η Αλβανία έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής στους επισκέπτες που δελεάζονται από τη φυσική ομορφιά και την προσιτή τιμή της. Για τους υποστηρικτές του, η προσπάθεια του Ράμα να προσελκύσει επενδυτές υψηλού επιπέδου θεωρείται απαραίτητη εάν θέλει να αποφύγει τις παγίδες του υπερτουρισμού. Αλλά για τους αντιπάλους του, η διαμάχη έχει επίσης τροφοδοτήσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια με την κυβέρνηση. «Ο θυμός δεν στρέφεται τόσο εναντίον του Κούσνερ ή της Ιβάνκα Τραμπ, αλλά εναντίον της κυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο το χειρίστηκε αυτό», δήλωσε ο Τράιτσε.

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