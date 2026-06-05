Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

Σε πλήρη συμμόρφωση με την επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων που θέτει νέους κανόνες με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, καλεί το υπουργείο Υγείας, από το νέο σχολικό έτος 2026-2027.

Η νέα διάταξη αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 και διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής. Αξίζει να σημειωθεί, πως στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας εκπονήθηκαν νέες οδηγίες για τη διατροφή και την άσκηση, για τη χώρα μας, από 45 επιστήμονες ελληνικών πανεπιστημίων.

Στόχος είναι, το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών. Οι κανόνες ισχύουν, επίσης, για χώρους εστίασης και αυτόματους πωλητές, σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.

Πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και μείωση μερίδων

Το σχολείο οφείλει να αποτελεί έναν υποστηρικτικό χώρο που δεν προσφέρει απλώς τροφή, αλλά εκπαιδεύει τους μαθητές, προάγοντας τις ορθές διατροφικές επιλογές και τις ισορροπημένες συνήθειες που υιοθετούνται από την παιδική ηλικία. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών.

«Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι μια θεωρητική μάχη, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης που ξεκινά από εκεί όπου τα παιδιά μας περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους το σχολείο. Με τη νέα υγειονομική διάταξη, αλλάζουμε ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Επικαιροποιούμε το πλαίσιο με βάση τα πιο αυστηρά επιστημονικά δεδομένα, βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κυλικεία και μειώνουμε τις μερίδες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κεντρικό πυλώνα των εθνικών μας δράσεων κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Ξεκινάμε από τη ρίζα του προβλήματος, θωρακίζοντας τα παιδιά μας και προσφέροντάς τους τα εφόδια να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην υγεία της νέας γενιάς. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η νέα σχολική χρονιά να βρει τα σχολεία μας απόλυτα εναρμονισμένα με τα νέα, υγιή πρότυπα» δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σύμφωνα με τη νέα υγειονομική διάταξη, στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα προϊόντα που επιτρέπονται στα κυλικεία:

01 04 Πίνακες προδιαγραφών τροφίμων για τα κυλικεία Πηγή: Υπ. Υγ. 02 04 Πίνακες προδιαγραφών τροφίμων για τα κυλικεία Πηγή: Υπ. Υγ. 03 04 Πίνακες προδιαγραφών τροφίμων για τα κυλικεία Πηγή: Υπ. Υγ. 04 04 Πίνακες προδιαγραφών τροφίμων για τα κυλικεία Πηγή: Υπ. Υγ.

Δείτε εδώ τη νέα υγειονομική διάταξη:

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