Eurovision 2026: Αλλάζουν τα στοιχήματα μετά τον Β’ ημιτελικό - Ποια χώρα καλπάζει

Snapshot Μετά τον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2026, η Φινλανδία διατηρεί την πρωτιά στα στοιχήματα με 39% ποσοστό και αυξητική τάση.

Η Αυστραλία ανέβηκε στη δεύτερη θέση στα προγνωστικά, μετά την ενθουσιώδη εμφάνιση της Ντέλτα Γκούντρεμ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», έχοντας χάσει έδαφος τις τελευταίες 24 ώρες.

Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από το Ισραήλ και τη Δανία, ενώ ακολουθούν Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ιταλία και Μάλτα.

Στον τελικό, η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στη σειρά, η Κύπρος 21η και η Φινλανδία 17η. Snapshot powered by AI

Οι Eurofans έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον αυριανό μεγάλο τελικό

της Eurovision. Μετά την ολοκλήρωση του Β’ ημιτελικού, το βράδυ της

Πέμπτης, τα στοιχήματα φαίνεται να αλλάζουν και η Αυστραλία ανεβαίνει

επικίνδυνα.



Χαρακτηριστικά, η Φινλανδία συνεχίζει να διατηρεί την πρωτιά στα

προγνωστικά και μάλιστα με ποσοστό 39% και ανοδική τάση. Στη δεύτερη

θέση πλέον βρίσκεται η Αυστραλία. Η Ντέλτα Γκούντρεμ ενθουσίασε το

κοινό, την Πέμπτη, και βλέπει τις μετοχές της να ανεβαίνουν. Στην τρίτη

θέση βρίσκεται η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto», που έχει χάσει

έδαφος τα τελευταία 24ώρα.

https://www.instagram.com/reel/DYVQ0H2FWr1/





Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από το Ισραήλ και τη Δανία. Ακολουθούν οι

Ρουμανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ιταλία και Μάλτα.

https://www.instagram.com/reel/DYQCCATCPj3/





Να σημειωθεί πως έχει κλειδώσει και η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό και συγκεκριμένα στη θέση 6, ενώ η

Κύπρος στο δεύτερο μισό και στην 21η θέση. Η Φινλανδία θα είναι στην 17η

θέση.

https://www.instagram.com/reel/DYVOENgFC9f/

Διαβάστε επίσης