Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με γυναίκα που κλέβει θαμώνες σε καταστήματα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης γυναίκα που κλέβει θαμώνες σε καταστήματα.

Κάμερα έχει καταγράψει όχι ένα, ούτε δύο, αλλά μια σειρά από περιστατικά με την ίδια πρωταγωνίστρια.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το thesspost.gr, εμφανίζεται να αρπάζει ένα πακέτο τσιγάρα από μια γυναίκα χωρίς την άδειά της και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Ίδια εικόνα καταγράφηκε και σε άλλο κατάστημα.

Σε άλλο βίντεο απεικονίζεται επίσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να μπαίνει σε κατάστημα και δευτερόλεπτα αργότερα, η εργαζόμενη της επιχείρησης σπεύδει να την… προλάβει, πριν εκείνη αφαιρέσει αντικείμενα από το μαγαζί.

Άτομα τα οποία την έχουν συναντήσει και επιχειρηματίες, εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, έχουν ήδη ενημερώσει τις Αρχές ώστε να επιληφθούν της κατάστασης.

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