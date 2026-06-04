Θανάσιμη αναμέτρηση λευκών τίγρεων: Ηττήθηκε η «Xiao Nao» γνωστή για τη σπάνια ομορφιά της

Τα δύο ζώα κατά παράβαση των κανόνων βρέθηκαν από λάθος στον ίδιο χώρο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Θανάσιμη αναμέτρηση λευκών τίγρεων: Ηττήθηκε η «Xiao Nao» γνωστή για τη σπάνια ομορφιά της
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  • Η 10χρονη λευκή τίγρη «Xiao Nao» πέθανε μετά από θανάσιμη σύγκρουση με άλλη τίγρη στον ζωολογικό κήπο Qingdao της Κίνας.
  • Η σύγκρουση προκλήθηκε επειδή δύο τίγρεις απελευθερώθηκαν κατά λάθος στον ίδιο υπαίθριο χώρο, παραβιάζοντας τις διαδικασίες λειτουργίας.
  • Μια προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ελλείψεις στη διαχείριση και εποπτεία του ζωολογικού κήπου, με τον υπεύθυνο φύλακα να παραβιάζει τους κανόνες.
  • Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα και προειδοποίησαν ότι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους κανονισμούς.
  • Το κέντρο Qingdao δεσμεύτηκε να βελτιώσει τα συστήματα διαχείρισης και εποπτείας για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
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Θανάσιμη ήταν η σύγκρουση δύο σπάνιων λευκών τίγρεων που φιλοξενούνται στον ζωολογικό κήπο Qingdao στην επαρχία Shandong της Κίνας.

Η «Xiao Nao», μία 10χρονη θηλυκή λευκή τίγρη της Βεγγάλης που έγινε viral στο διαδίκτυο για την εντυπωσιακή ομορφιά της, πέθανε στις 31 Μαΐου μετά από μάχη με μια άλλη λευκή τίγρη κατά τη διάρκεια της συνήθους φροντίδας σε εξωτερικούς χώρους, όπως αναφέρει δήλωση του πάρκου, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα της δόθηκε το όνομα Xiao Nao επειδή ήταν ντροπαλή και κάπως δειλή όταν ήταν μικρή.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής όταν οι δύο λευκές τίγρεις απελευθερώθηκαν στον ίδιο υπαίθριο περίβολο και στη συνέχεια άρχισαν να τσακώνονται, με αποτέλεσμα ένα από τα ζώα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μια προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ότι ένας φύλακας του ζωολογικού κήπου είχε παραβιάσει τις διαδικασίες λειτουργίας απελευθερώνοντας τις τίγρεις στον ίδιο χώρο.

Στην ανακοίνωση, το κέντρο αναγνώρισε ελλείψεις στην εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και της καθημερινής εποπτείας και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό .

Οι αρμόδιες αρχές παρενέβησαν και ξεκίνησαν έρευνα. Όσοι κριθούν υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους κανονισμούς, ανέφερε η δήλωση.

Το κέντρο Qingdao δεσμεύτηκε επίσης να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισής του, να ενισχύσει την εποπτεία, να επιβάλει αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας και να λάβει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

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