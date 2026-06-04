Θανάσιμη αναμέτρηση λευκών τίγρεων: Ηττήθηκε η «Xiao Nao» γνωστή για τη σπάνια ομορφιά της

Snapshot Η 10χρονη λευκή τίγρη «Xiao Nao» πέθανε μετά από θανάσιμη σύγκρουση με άλλη τίγρη στον ζωολογικό κήπο Qingdao της Κίνας.

Η σύγκρουση προκλήθηκε επειδή δύο τίγρεις απελευθερώθηκαν κατά λάθος στον ίδιο υπαίθριο χώρο, παραβιάζοντας τις διαδικασίες λειτουργίας.

Μια προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ελλείψεις στη διαχείριση και εποπτεία του ζωολογικού κήπου, με τον υπεύθυνο φύλακα να παραβιάζει τους κανόνες.

Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα και προειδοποίησαν ότι όσοι ευθύνονται θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Το κέντρο Qingdao δεσμεύτηκε να βελτιώσει τα συστήματα διαχείρισης και εποπτείας για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Θανάσιμη ήταν η σύγκρουση δύο σπάνιων λευκών τίγρεων που φιλοξενούνται στον ζωολογικό κήπο Qingdao στην επαρχία Shandong της Κίνας.

Η «Xiao Nao», μία 10χρονη θηλυκή λευκή τίγρη της Βεγγάλης που έγινε viral στο διαδίκτυο για την εντυπωσιακή ομορφιά της, πέθανε στις 31 Μαΐου μετά από μάχη με μια άλλη λευκή τίγρη κατά τη διάρκεια της συνήθους φροντίδας σε εξωτερικούς χώρους, όπως αναφέρει δήλωση του πάρκου, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

“Xiao Nao,” a beloved 10-year-old female Bengal white tiger at Qingdao Zoo who went viral online for her striking beauty, died on May 31 after a physical conflict with another white tiger during routine outdoor care. An investigation is underway. pic.twitter.com/hKdsKUPEyq — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 4, 2026

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα της δόθηκε το όνομα Xiao Nao επειδή ήταν ντροπαλή και κάπως δειλή όταν ήταν μικρή.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής όταν οι δύο λευκές τίγρεις απελευθερώθηκαν στον ίδιο υπαίθριο περίβολο και στη συνέχεια άρχισαν να τσακώνονται, με αποτέλεσμα ένα από τα ζώα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μια προκαταρκτική έρευνα διαπίστωσε ότι ένας φύλακας του ζωολογικού κήπου είχε παραβιάσει τις διαδικασίες λειτουργίας απελευθερώνοντας τις τίγρεις στον ίδιο χώρο.

Στην ανακοίνωση, το κέντρο αναγνώρισε ελλείψεις στην εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και της καθημερινής εποπτείας και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό .

Snow + White Tiger = Unreal Beauty! Meet Xiao Nao (小孬), a 10-year-old female Bengal white tiger at Qingdao Zoo, Shandong Province, eastern China. After the snowfall, her beauty is simply unmatched! Have you ever seen a tiger this lovely?



Video from 缘大头@TripInChina… pic.twitter.com/5fHVIYBJio — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) January 23, 2026

Οι αρμόδιες αρχές παρενέβησαν και ξεκίνησαν έρευνα. Όσοι κριθούν υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τους κανονισμούς, ανέφερε η δήλωση.

Το κέντρο Qingdao δεσμεύτηκε επίσης να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισής του, να ενισχύσει την εποπτεία, να επιβάλει αυστηρά τις διαδικασίες λειτουργίας και να λάβει μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.