Eurovision 2026: 25 χώρες βάζουν πλώρη για τον τελικό – Ποιοι «απειλούν» τον Akyla

Οριστικοποιήθηκε η 25άδα χωρών που θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Ο τελικός της Eurovision 2026 περιλαμβάνει 25 χώρες, οι οποίες προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς μαζί με τις BIG 4 και τη διοργανώτρια Αυστρία.
  • Η Ελλάδα με τον Akyla προετοιμάζεται για τον τελικό και θεωρείται ότι έχει σοβαρή αντίπαλο τη Φινλανδία, με το δίδυμο Λίντα Μπράβα και Πιτ Πάρκονεν να προηγείται.
  • Η Αυστραλία και η Δανία ξεχωρίζουν επίσης ως δυνατοί διεκδικητές της νίκης, με τις ερμηνεύτριες Ντέλτα Γκούντρεμ και Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ να λαμβάνουν θετικές κριτικές.
  • Ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα διεξαχθεί το Σάββατο, με μόνο μία χώρα να αναδεικνύεται νικήτρια.
  • Οι 25 χώρες του τελικού καλύπτουν ευρύ γεωγραφικό φάσμα και περιλαμβάνουν σημαντικά ονόματα από την Ευρώπη και την Αυστραλία.
Ο πρώτος και ο δεύτερος ημιτελικός της φετινής Eurovision ολοκληρώθηκαν και, πλέον, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision.

Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, πέρασαν από τον Α’ ημιτελικό της Τρίτης.

Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία, Τσεχία, κέρδισαν τις εντυπώσεις και το εισιτήριο της πρόκρισης από τον Β’ ημιτελικό χθες.

Οι προαναφερθείσες θα συναντήσουν, αύριο, τις BIG 4 [Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία] και τη διοργανώτρια Αυστρία. Μία μόνο χώρα, όμως, θα καταφέρει να σηκώσει τη φετινή κούπα και να στεφθεί νικήτρια.

Ο Akylas, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, σήμερα θα κάνει τις τελικές του πρόβες προκειμένου να ετοιμαστεί κατάλληλα για τη σημαντική βραδιά του τελικού. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο μεγαλύτερος αντίπαλος του παραμένει η Φινλανδία. Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν, με το τραγούδι «Liekinheitin», είναι το δίδυμο-φωτιά, που οδηγεί την κούρσα της πρωτιάς. Αποθέωση, όμως, γνωρίζει και η Αυστραλία, ειδικά μετά τον χθεσινό ημιτελικό. Η Ντέλτα Γκούντρεμ ενθουσίασε τους Eurofans με το κομμάτι «Eclipse» και θα κερδίσει σίγουρα και τις κριτικές επιτροπές, λόγω της υπέροχης φωνής της. Ο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ, με το κομμάτι «Før vi går hjem» για τη Δανία, δεν πρέπει να περνά απαρατήρητος. Εδώ και καιρό, φιγουράρει ψηλά στα προγνωστικά για νίκη στον τελικό του Σαββάτου.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΑ 25 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ

Ελλάδα

Κύπρος

Βουλγαρία

Ουκρανία

Νορβηγία

Αυστραλία

Ρουμανία

Μάλτα

Αλβανία

Δανία

Τσεχία

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία

Ιταλία

Γερμανία

Φινλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία

Αυστρία

