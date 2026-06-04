«Του Αγοριού Απέναντι»: Το καλοκαίρι του 1965 ζωντανεύει τώρα στο Θέατρο Άλσος

Μέσα σε μια αυθεντική νησιώτικη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, η συνέντευξη Τύπου για τη νέα μεγάλη θεατρική παραγωγή του ομίλου MK Group of Companies, «ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ», σε κείμενο και σκηνοθεσία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου.

Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι γυναίκες ηθοποιοί του θιάσου, οι οποίες εμφανίστηκαν με custom δημιουργίες του διακεκριμένου σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια. Οι κομψές εμφανίσεις με αισθητική της δεκαετίας του ’60 ήταν απόλυτα εναρμονισμένες με την εποχή όπου εκτυλίσσεται η ιστορία. Η λαμπερή τους εικόνα ολοκληρώθηκε ιδανικά με το glam μακιγιάζ που επιμελήθηκε η εταιρεία So Nice So Spa, χαρίζοντας τη φρεσκάδα και τη λάμψη εκείνης της εποχής, ενώ η ίδια εταιρεία προσέφερε στους δημοσιογράφους ξεχωριστά goody bags με καλλυντικά και δώρα ομορφιάς.

Η βραδιά κορυφώθηκε μουσικά όταν ο Γιώργος Λιβάνης ερμήνευσε μερικές από τις αξεπέραστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα που ντύνουν την παράσταση. Όταν όμως η Σοφία Κουρτίδου τραγούδησε «Του αγοριού απέναντι» η σκηνή πήρε φωτιά, με την υπέροχη Χριστίνα Τσάφου να κάνει την αρχή στον χορό και στη συνέχεια πολλοί από τους ηθοποιούς και τους χορευτές να παίρνουν την «σκυτάλη» παρασύροντας ολόκληρο τον θίασο και τους δημοσιογράφους σε μια καλοκαιρινή γιορτή, ενώ απολάμβαναν κρασί Μοσχοφίλερο Μπουτάρη και Τσίπουρο Θεσσαλικό των Ελληνικών Οινοποιείων με την ειδική ετικέτα του έργου, τα οποία έλαβαν και ως αναμνηστικά δώρα.

Το νέο μιούζικαλ των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, μας μεταφέρει στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα παρθένο αιγαιοπελαγίτικο νησί. Η ηρεμία ανατρέπεται όταν καταφθάνει η πανέμορφη Ελληνοαμερικανίδα Καρολάιν Πάπας με σκοπό τις τουριστικές επενδύσεις. Τα αγόρια του νησιού τη διεκδικούν ερωτικά μέχρι τελικής πτώσεως, ξεκινώντας ένα εκρηκτικό, κωμικό γαϊτανάκι. Οι παρεξηγήσεις, οι ανταγωνισμοί και το πάθος μετουσιώνονται στις ωραιότερες μελωδίες του Μίμη Πλέσσα και ο έρωτας παίρνει τη μορφή των αθάνατων επιτυχιών του, που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο και τις καρδιές μας! Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν οι Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ και θα παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Με 20 χορευτές, 8μελή ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου, χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου και σκηνικά του Γιάννη Μουρίκη, «ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ» υπόσχεται να γίνει η πιο μελωδική και νοσταλγική εμπειρία του φετινού καλοκαιριού!