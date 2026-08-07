Ανακάλυψη σε αρχαία τουαλέτα του Αδριανού: Το μυστικό που κράτησε όρθια τα ρωμαϊκά κτίρια

Για αιώνες, το ρωμαϊκό σκυρόδεμα αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαίας μηχανικής, κατασκευές όπως το Πάνθεον της Ρώμης έχουν αντέξει σεισμούς, υγρασία και σχεδόν δύο χιλιετίες φθοράς, ενώ πολλά σύγχρονα κτίρια εμφανίζουν προβλήματα μέσα σε λίγες δεκαετίες.

Τώρα, μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ένα από τα σημαντικότερα μυστικά της αντοχής του, χάρη σε ευρήματα από ένα απρόσμενο σημείο: την 1.900 ετών αρχαία τουαλέτα της έπαυλης του αυτοκράτορα Αδριανού.

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