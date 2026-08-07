Χαρδαλιάς: «Με τεκμηριωμένες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία στηρίζουμε τις επιχειρήσεις»

Με συγκεκριμένες δράσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεχή διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, να αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και να στηρίζει στην πράξη την ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, ο καινοτόμος μηχανισμός ανάλυσης, τεκμηρίωσης και δημιουργίας γνώσης και προτάσεων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Λεκανοπέδιο, ολοκλήρωσε την πρώτη του μελέτη, με θέμα την «Ψηφιακή Οικονομία και Μετάβαση».

Η μελέτη δείχνει πόσο έχουν προχωρήσει οι επιχειρήσεις της Αττικής στην ψηφιακή εποχή, ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούν, σε ποιους τομείς επενδύουν και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα έξι συμπεράσματα της έρευνας: Η Περιφέρεια Αττικής ως καταλύτης στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων

Τα βασικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στο πρώτο θεματικό webinar του Παρατηρητηρίου, ενώ αναμένεται να αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής για τον σχεδιασμό νέων δράσεων και μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Από την έρευνα προκύπτουν έξι συμπεράσματα:

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής δηλώνουν πως ήδη αξιοποιούν τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες (65,8%) ή σχεδιάζουν να το κάνουν (25%), ωστόσο το βάθος υιοθέτησης των τεχνολογιών αυτών στο εσωτερικό των επιχειρήσεων παραμένει σε πρώιμα στάδια. Το ύψος επένδυσης σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες είναι περιορισμένο στις περισσότερες επιχειρήσεις: περίπου 70,2% βρίσκονται σε μηδενικό ή πολύ χαμηλό επίπεδο δαπάνης, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα επένδυσης εμφανίζονται σε μικρό μειοψηφικό τμήμα. Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, αξιοποιούνται κυρίως σε λειτουργίες άμεσης επιχειρησιακής απόδοσης (π.χ. αυτοματοποίηση διαδικασιών, εξυπηρέτηση πελατών, δημιουργία περιεχομένου, υποστήριξη αποφάσεων), με σταδιακή επέκταση σε άλλες. Ισχυρά λειτουργικά κίνητρα (αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα, ποιότητα) συνυπάρχουν με εμπόδια που σχετίζονται με το κόστος, τις δεξιότητες, την αβεβαιότητα της επένδυσης και την ασφάλεια δεδομένων. Οι ανάγκες υποστήριξης των επιχειρήσεων είναι πολυδιάστατες και απαιτούν συνδυασμό χρηματοδότησης, τεχνικής υποστήριξης, κατάρτισης και δικτύωσης, ενώ διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις είναι θετικές σε σχετικές πρωτοβουλίες όταν ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες και μειώνουν την αβεβαιότητα και το κόστος.

Η μελέτη για την ψηφιακή μετάβαση είναι η πρώτη από μια σειρά εξειδικευμένων ερευνών που υλοποιεί το Παρατηρητήριο, με στόχο να καταγράφει την πραγματική κατάσταση της αγοράς και να δίνει χρήσιμα στοιχεία τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην Περιφέρεια Αττικής. Το έργο του αναπτύσσεται στους τομείς της ψηφιακής μετάβασης, της πράσινης οικονομίας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και της ανάπτυξης και χρηματοδότησης των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω του «Attiki On»

Η παραγωγή γνώσης, η ανάλυση των δεδομένων και η συστηματική συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς αποτελούν τον έναν πυλώνα της πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής για την επιχειρηματικότητα. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την κινητοποίηση ουσιαστικών χρηματοδοτικών πόρων και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που στηρίζουν άμεσα τις επιχειρήσεις και τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του προγράμματος «Attiki On», της δράσης του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής, εγκρίθηκαν συνολικά 1.044 επενδυτικά σχέδια, συνολικής χρηματοδότησης 95,5 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η δράση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας στο Λεκανοπέδιο. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αποτελούν κρίσιμο τμήμα της τοπικής οικονομίας, διατηρούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική δραστηριότητα, στην κοινωνική συνοχή και στη διατήρηση της παραγωγικής φυσιογνωμίας των τοπικών αγορών.

Μέσω της χρηματοδότησης υποστηρίζονται επενδύσεις που αφορούν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, την ενίσχυση της παραγωγικής τους ικανότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία ή διατήρηση θέσεων εργασίας.

Η παρέμβαση δίνει τη δυνατότητα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια τα οποία, χωρίς τη συγκεκριμένη χρηματοδοτική υποστήριξη, θα ήταν δύσκολο να προχωρήσουν. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, επιταχύνεται η προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις και δημιουργούνται προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και νέες επενδύσεις. Το «Attiki On» συνδέεται άμεσα με τα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις που αναδεικνύονται μέσα από το έργο του Παρατηρητηρίου.

Η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει η καταγραφή των αναγκών της αγοράς να οδηγεί σε συγκεκριμένα εργαλεία χρηματοδότησης και υποστήριξης, ώστε οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι να κατευθύνονται εκεί όπου μπορούν να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτέλεσμα.

Χαρδαλιάς: «Η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού αναπτυξιακού μας σχεδιασμού»

Όπως δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς:

«Η ανάπτυξη της Αττικής προϋποθέτει ισχυρές, σύγχρονες και ανθεκτικές επιχειρήσεις. Προϋποθέτει, όμως, και μια Περιφέρεια που δεν σχεδιάζει πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά ακούει την αγορά, συνομιλεί με τους παραγωγικούς φορείς, αξιοποιεί δεδομένα και μετατρέπει τη γνώση σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες πολιτικές. Η ολοκλήρωση της πρώτης μελέτης του Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας για την «Ψηφιακή Οικονομία και Μετάβαση» μάς προσφέρει μια καθαρή και τεκμηριωμένη εικόνα για το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων της Αττικής, για τις επενδύσεις που ήδη υλοποιούν, αλλά και για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν. Μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πού απαιτούνται νέες παρεμβάσεις, ποιοι κλάδοι χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη και με ποια εργαλεία μπορούμε να ενισχύσουμε αποτελεσματικότερα την επιχειρηματικότητα. Για εμάς, η συνεργασία με τα επιμελητήρια, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους κλαδικούς συνδέσμους και τις ίδιες τις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων της παραγωγής. Δεν περιοριζόμαστε, ωστόσο, στην καταγραφή των προβλημάτων και στην παρουσίαση συμπερασμάτων. Προχωρούμε σε συγκεκριμένες λύσεις και αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας με σχέδιο, συνέπεια και σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό».

Και πρόσθεσε: «Μέσω του προγράμματος «Attiki On», 1.044 επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται με συνολικά 95,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης της μικρής επιχειρηματικότητας στην Αττική, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις να επενδύσουν στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση.

Η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση βρίσκεται στον πυρήνα της οικονομίας της Αττικής. Είναι η επιχείρηση της γειτονιάς, η οικογενειακή μονάδα, η μεταποιητική δραστηριότητα, το εμπορικό κατάστημα, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, η νέα καινοτόμος προσπάθεια. Είναι επιχειρήσεις που ενισχύουν την τοπική αγορά, δημιουργούν εισόδημα και προσφέρουν θέσεις εργασίας. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με την κοινωνική συνοχή και με τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους πολίτες. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε στη γνώση, στην καινοτομία, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στη διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για τις επιχειρήσεις».