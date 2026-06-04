Το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου επιστρέφει: Η FlixBus επαναφέρει τη γραμμή 666

Για χρόνια, η ιδιωτική εταιρεία PKS Gdynia της Πολωνίας λειτουργούσε τη γραμμή 666 με προορισμό την παραθαλάσσια πόλη Χελ. Καθώς το όνομα της πόλης ακούγεται ακριβώς όπως η αγγλική λέξη για την κόλαση (hell) και ο αριθμός είναι συνδεδεμένος με τον Διάβολο, η διαδρομή έγινε αμέσως παγκόσμιο viral, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες που φωτογραφίζονταν με το λεωφορείο.

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