Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό – Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε το εγκλωβισμένο άτομο στο μπαλκόνι

Φωτιά «ξέσπασε» σε διαμέρισμα στην οδό Διστόμου, στον Κολωνό, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται λίγο μετά τις 14:10 και ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Πρόκειται για μικρή εστία πυρκαγιάς στην κουζίνα του σπιτιού, ενώ, ο άνθρωπος που βγήκε στο μπαλκόνι προκειμένου να ακούσει τις οδηγίες των πυροσβεστών για την εκκένωση του διαμερίσματος, είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.