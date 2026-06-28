Φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό – Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε το εγκλωβισμένο άτομο στο μπαλκόνι
Πυρκαγιά σημειώθηκε σε διαμέρισμα στον Κολωνό
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Φωτιά «ξέσπασε» σε διαμέρισμα στην οδό Διστόμου, στον Κολωνό, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται λίγο μετά τις 14:10 και ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.
Πρόκειται για μικρή εστία πυρκαγιάς στην κουζίνα του σπιτιού, ενώ, ο άνθρωπος που βγήκε στο μπαλκόνι προκειμένου να ακούσει τις οδηγίες των πυροσβεστών για την εκκένωση του διαμερίσματος, είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.
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