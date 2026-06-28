Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Στο μικροσκόπιο η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης και το κινητό της

Snapshot Συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι ο πρόεδρος και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής του σκοπευτηρίου για την υπόθεση της 43χρονης που αυτοκτόνησε.

Διεξάγεται έρευνα για τη γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας και εξετάζεται το κινητό της για στοιχεία.

Η 43χρονη βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές και ήρθε στο σκοπευτήριο για προπόνηση ως νέα αθλήτρια πριν την αυτοχειρία της.

Ο πρόεδρος του ομίλου δήλωσε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και παραδόθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός πριν την αυτοκτονία.

Η αυτοκτονία συνέβη ξαφνικά όταν η γυναίκα ζήτησε να μείνει μόνη της στη σκοπευτική θέση και στράφηκε στο όπλο με αποτέλεσμα τον θάνατό της κατά τη διάρκεια χειρουργείου. Snapshot powered by AI

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση της 43χρονης που έχασε τη ζωή της το Σάββατο 27 Ιουνίου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretalive οι συλληφθέντες είναι ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής, που στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Αμφότεροι οδηγήθηκαν την Κυριακή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος έδωσε παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το καθεστώς των διαδικασιών για την έκδοση προσωρινού δελτίου αθλητή.

Συγκεκριμένα σε εξέλιξη οι αρχές εξετάζουν και τη γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της. Παράλληλα, έχει διαταχθεί γραφολογική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η υπογραφή είναι αυθεντική.

Γιατί ταξίδεψε στην Κρήτη

Η 43χρονη βρισκόταν στην Κρήτη περίπου δύο εβδομάδες στο πλαίσιο διακοπών και η άφιξη της στο νησί δεν ήταν τυχαία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήρθε να συναντήσει ένα φιλικό της πρόσωπο από το παρελθόν. Το Σάββατο το πρόσωπο αυτό φέρεται να αναχώρησε από την Κρήτη και η τραγωδία της αυτοχειρίας στο σκοπευτήριο ακολούθησε. Για το λόγο αυτό και οι Αρχές δίνουν βαρύτητα στο κινητό τηλέφωνο της θανούσης μήπως και από το περιεχόμενο του αντλήσουν κάποιο στοιχείο που να διαφωτίσει την έρευνα για το τι μπορεί να ήταν αυτό που "πυροδότησε" την απόφαση της να δώσει τέλος στη ζωή της, θέτοντας σε εφαρμογή ένα ασύλληπτο σχέδιο θανάτου.

Η 43χρονη, που καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, είχε μεταβεί στο Ηράκλειο για διακοπές και βρέθηκε στο σκοπευτήριο το πρωί του Σαββάτου ζητώντας να κάνει προπόνηση ως νέα αθλήτρια.

Στην προανακριτική απολογία του ο πρόεδρος του ομίλου υποστηρίζει ότι ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, εκδόθηκε προσωρινό Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ) διάρκειας 48 ωρών, καταχωρήθηκαν τα στοιχεία της στα σχετικά βιβλία και της παραδόθηκε ο απαραίτητος προστατευτικός εξοπλισμός.

Το χρονικό της τραγωδίας στο σκοπευτήριο

Ο πρόεδρος του Ομίλου σημειώνει ότι στη συνέχεια την ενημέρωσε για τους κανόνες ασφαλείας και τις βασικές αρχές του αθλήματος, ενώ της παρέδωσε πιστόλι μικρού διαμετρήματος, 0.22 πιστόλι τύπου glock 44, το οποίο χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς είναι όπλο χαμηλής ανάκρουσης.

"Η συγχωρεμένη φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν μου έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι καθ' όλη τη διάρκεια της συναναστροφής μας. Εισήλθαμε στο πεδίο, καταλάβαμε από κοινού τη μονήρη σκοπευτική θυρίδα και ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Ήμουν συνεχόμενα-στην κυριολεξία-από πάνω της και καθ' όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μας δεν διέκρινα να έχει κάποιο πρόβλημα, ανησυχία, άγχος κλπ"

Η 43χρονη είχε ρίψει ήδη 30-50 συνολικά φυσίγγια, δηλαδή 4-5 γεμιστήρες, όταν του ζήτησε ευγενικά πλην όμως επιτακτικά να κάνει ένα-δύο βήματα πίσω γιατί, κατά τα λεγόμενα της, την άγχωνε η στενή παρουσία και αυστηρή επιτήρηση του και θεωρούσε ότι είχε αποκτήσει πλέον εξοικείωση και αυτοπεποίθηση για να ρίξει μόνη της εντελώς.Ο ίδιος αναφέρει ότι έκανε δύο βήματα πίσω, παραμένοντας σε απόσταση ετοιμότητας, όταν, όπως περιγράφει, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εκείνη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. "Η κίνηση μου αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το (προφανώς προσχεδιασμένο από την ίδια) απίθανο, πολλαπλώς ανεπιθύμητο, παγκόσμια πρωτοφανές και κατά τούτο απρόβλεπτο και αναπόφευκτο σχέδιο της, τοποθετώντας με πολύ γρήγορες κινήσεις το όπλο κάτω από τη γνάθο της, αυτοκτονώντας. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιον στα σκοπευτικά χρονικά. Εκείνη την στιγμή σοκαρίστηκα, έχασα στην κυριολεξία τη γη κάτω από τα πόδια μου, ούρλιαζα, φώναζα βοήθεια..."

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως κατέληξε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

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