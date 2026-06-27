Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: «Μου είπε πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις - Κι αυτοπυροβολήθηκε»

Snapshot Μια 40χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη αυτοτραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι με πυροβόλο όπλο στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Η γυναίκα βρισκόταν νόμιμα στο σκοπευτήριο ως επισκέπτρια και είχε λάβει εκπαίδευση σκοποβολής από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή.

Λίγο πριν τον τραυματισμό της, ζήτησε από τον εκπαιδευτή να απομακρυνθεί γιατί την αγχώνει και έπειτα αυτοπυροβολήθηκε.

Ο εκπαιδευτής διέψευσε φήμες περί τυχαίας εκπυρσοκρότησης και δήλωσε ότι το όπλο πυροδοτήθηκε σκόπιμα μπροστά του.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ σε όλα τα μέλη του σκοπευτηρίου, όπου δεν είχε συμβεί ποτέ παρόμοιο γεγονός. Snapshot powered by AI

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του υπεύθυνου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο για το συμβάν με τη γυναίκα που επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η 40χρονη με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αυτοτραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι με πυροβόλο όπλο, το πρωί του Σαββάτου (27/06). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γυναίκα φέρει εκτεταμένο τραύμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της και εξετάζουν το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης.

Η οικογένειά της έχει ήδη αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη για την Κρήτη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της.

«Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις»

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές τις τελευταίες ημέρες, είχε παραλάβει όπλο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή. Λίγο πριν από το περιστατικό, φέρεται να ζήτησε από τον εκπαιδευτή της να απομακρυνθεί, λέγοντάς του: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις».

Ο πρόεδρος του σκοπευτηρίου, μίλησε στη neakriti.gr κι εξήγησε καταρχάς ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Όπως εξήγησε «η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου (σ.σ.: στην πίστα). Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.

Περιέγραψε τη συμπεριφορά της, απόλυτα φυσιολογική αφήνοντας να εννοηθεί ότι τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική.

Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε. Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της κι αυτοκτόνησε (σ.σ.: επέζησε τελικά και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή)».

Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το... έκανε».

Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος, κατέληξε επισημαίνοντας το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».

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