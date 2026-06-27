Ηράκλειο: Έστρεψε το πιστόλι στον εαυτό της για να αυτοκτονήσει - Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου

Snapshot Μια γυναίκα αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή της.

Πριν τον πυροβολισμό, ζήτησε από τον υπεύθυνο της πίστας να απομακρυνθεί λόγω άγχους.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κοπέλα έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και είχε αρχικά πάρει το όπλο για να πραγματοποιήσει βολή. Snapshot powered by AI

Σοκαριστικό συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, καθώς μια γυναίκα φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή της.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εκπυρσοκρότηση όπλου, ωστόσο, σύμφωνα με διασώστες του ΕΚΑΒ, η γυναίκα, η οποία έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να προχώρησε σε απόπειρα αυτοχειρίας στρέφοντας το όπλο στον εαυτό της.

Η γυναίκα, έλαβε το όπλο για να πραγματοποιήσει βολή. Λίγες στιγμές πριν από το συμβάν, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της κι αυτοπυροβολήθηκε, όπως μεταδίδει η neakriti.

Η κοπέλα έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά την παραλαβή της από το ασθενοφόρο είχε επαφή με το περιβάλλον και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί την ανέταξαν και δίνει μάχη στη ΜΕΘ ούσα διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση.

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