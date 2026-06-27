Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός κοπέλας από εκπυρσοκρότηση όπλου

Snapshot Μία κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά από εκπυρσοκρότηση όπλου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, Κρουσώνας Ηρακλείου.

Οι υπεύθυνοι του σκοπευτηρίου ενημέρωσαν τις Αρχές και κάλεσαν ασθενοφόρο.

Η τραυματίας διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της κοπέλας και τα αίτια του συμβάντος παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τραυματισμό από εκπυρσοκρότηση όπλου υπέστη μία κοπέλα το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην περιοχή του Κρουσώνα στο Ηράκλειο.

Το συμβάν έγινε κάτω από άγνωστες συνθήκες, με τους υπεύθυνους του χώρου να ενημερώνουν τις Αρχές και να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κοπέλα διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και η κατάστασή της παραμένει άγνωστη. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστα.