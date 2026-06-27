Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά της η γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο

Snapshot Μία γυναίκα περίπου 40 ετών από τη Θεσσαλονίκη αυτοκτόνησε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη, παρά τις προσπάθειες διάσωσης στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα βρισκόταν νόμιμα στο σκοπευτήριο ως επισκέπτρια και είχε λάβει τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης των όπλων από εκπαιδευτή.

Ο εκπαιδευτής αποκλείει το ενδεχόμενο ατυχήματος και επιβεβαιώνει ότι η γυναίκα αυτοπυροβολήθηκε μετά από αίτημα να απομακρυνθεί.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και το καθεστώς παραχώρησης του όπλου στην επισκέπτρια.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στον σκοπευτικό σύλλογο Μαλεβιζίου, όπου δεν έχει ξανασυμβεί ανάλογο γεγονός. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στις 27 Ιουνίου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η γυναίκα που μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο άφησε τελικά την τελευταία της πνοή.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τη διατηρήσουν στη ζωή η κατάστασή της αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη λόγω της εκτεταμένης εγκεφαλικής βλάβης που προκλήθηκε από τον πυροβολισμό.

Η περίπου σαράντα ετών γυναίκα καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και βρισκόταν στο νησί για διακοπές τις τελευταίες τρεις ημέρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες επισκέφθηκε τον χώρο προκειμένου να πραγματοποιήσει βολή. Ενώ βρισκόταν στην πίστα φέρεται να ζήτησε από τον υπεύθυνο να απομακρυνθεί λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της.

Αρχικά διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον κατά τη μεταφορά της με το ΕΚΑΒ παρά το σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού. Η υγεία της όμως παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση λίγο αργότερα. Η οικογένειά της ενημερώθηκε άμεσα και ταξίδεψε εσπευσμένα στην Κρήτη αλλά δυστυχώς η γυναίκα είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά της.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης συλλέγοντας καταθέσεις για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Η έρευνα εστιάζει στο καθεστώς κάτω από το οποίο παραχωρήθηκε οπλισμός και στο κατά πόσο η γυναίκα είχε νόμιμο δικαίωμα να πραγματοποιεί βολές ως απλή επισκέπτρια.

«Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω»

Σύμφωνα με μαρτυρία στο neakriti.gr ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου αποκλείει το ενδεχόμενο ατυχήματος. Ο ίδιος εκτελούσε χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας και βρισκόταν δίπλα της. Όπως εξήγησε η παρουσία της στο χώρο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».

Περιγράφοντας τα γεγονότα ανέφερε ότι της έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων». Ο ίδιος τόνισε ότι τίποτα δεν προμήνυε την εξέλιξη καθώς έδειχνε απολύτως φυσιολογική: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».

Στη συνέχεια εξήγησε πώς η γυναίκα τον απομάκρυνε από κοντά της χρησιμοποιώντας το πρόσχημα του άγχους: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την... αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. "Φύγε λίγο πίσω... Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω...", μου είπε». Εκείνη η στιγμή στάθηκε μοιραία για την ολοκλήρωση της πράξης της: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοκτόνησε».

Ο εκπαιδευτής απέκλεισε κατηγορηματικά τα σενάρια περί τυχαίας εκπυρσοκρότησης λέγοντας: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το... έκανε». Κλείνοντας εξέφρασε το σοκ που υπέστησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».

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