Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Αμόνι Κορινθίας

Snapshot Η πυρκαγιά στην περιοχή Αμόνι Κορινθίας έχει οριοθετηθεί.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα.

Εναέρια μέσα που επιχειρούν περιλαμβάνουν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθοριστική για τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Οριοθετημένη είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αμόνι, στην ανατολική Κορινθία, μετά την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και τη συνδρομή εναέριων μέσων κατά τις κρίσιμες πρώτες ώρες της επέκτασής της

Στην κατάσβεση επιχειρούν 62 πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

*Με πληροφορίες από Korinthostv

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