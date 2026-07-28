Έβρος: Απαγόρευση εισόδου στον αντιπρόεδρο του τουρκικού κόμματος Zafer

Απαγόρευση εισόδου στην χώρα επέβαλλαν στον αντιπροέδρο του τουρκικού εθνικιστικού κόμματος Zafer οι αρμόδιες ελληνικές αρχές στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων. Το ηγετικό στέλεχος του τουρκικού κόμματος, συνοδευόμενο από πολυμελή αντιπροσωπεία, επιχείρησε να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος με τελικό προορισμό την Κομοτηνή, προκειμένου να παραστεί στις ετήσιες εκδηλώσεις μνημοσύνου του Αχμέτ Σαδίκ.

Όπως όμως έκανε γνωστό το pameevro.gr , κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου οι αστυνομικές αρχές ενεργοποίησαν το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι αρχές επικαλέσθηκαν λόγους που αφορούν τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Το ιστορικό των προκλήσεων στη Θράκη

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το pameevro.gr , η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, καθώς ανάλογο μπλόκο είχε επιβληθεί πρόσφατα και σε άλλο στέλεχος του ίδιου πολιτικού σχηματισμού. Στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, κλιμάκιο του Zafer Partisi υπό τον πρόεδρό του, Ουμίτ Οζντάγκ, είχε πραγματοποιήσει επαφές με μειονοτικούς φορείς της περιοχής. Η παρουσία τους προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις, όταν μέλη της αντιπροσωπείας φωτογραφήθηκαν σχηματίζοντας το έμβλημα των Γκρίζων Λύκων στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης.

Κατά την προηγούμενη επίσκεψη μελών του κόμματος παρατηρήθηκαν προβοκάτσιες

Έκτοτε, όπως φαίνεται, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί διατηρούν αυξημένη επιτήρηση στα σημεία διέλευσης, στοχεύοντας στην αποτροπή ενεργειών που ενδέχεται να διαταράξουν την κοινωνική ειρήνη στη Θράκη.

Δηλώσεις στα Ύψαλα και αίτημα προς τον Φιντάν για «παρέμβαση»

Αμέσως μετά την ανάσχεση της εισόδου του, ο Τούρκος αξιωματούχος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μπροστά από τον τουρκικό συνοριακό σταθμό στα Ύψαλα. Χαρακτήρισε τη στάση των ελληνικών αρχών ταπεινωτική και απηύθυνε δημόσιο αίτημα προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ζητώντας την άμεση επιβολή αντιμέτρων στη βάση της αμοιβαιότητας. Όπως ισχυρίστηκε, η Άγκυρα πρέπει να απαγορεύσει την είσοδο σε Έλληνες πολιτικούς, θρησκευτικούς λειτουργούς ή πολίτες.

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος Zafer στον οποίο απαγορεύθηκε η είσοδος στην Ελλάδα pameevros.gr

Ενώ, στη συνέχεια των δηλώσεών του επανήλθε σε εμπρηστικές αναφορές για τη μειονότητα της Δυτικής Θράκης, διευρύνοντας την τοποθέτησή του σε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο, τα νησιά του Αιγαίου και την Ανατολική Μεσόγειο.