Μονεμβασιά: Βύθιση ταχύπλοου μετά από εκδήλωση φωτιάς - Κολύμπησε μέχρι την ακτή ο επιβάτης

Snapshot Ταχύπλοο σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε στην περιοχή Ασπρούδια Μονεμβασιάς.

Ο μοναδικός επιβάτης κολύμπησε μέχρι την ακτή και είναι καλά στην υγεία του.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε σωστικό σκάφος με στέλεχος του Λιμενικού Σώματος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς και της βύθισης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή Ασπρούδια Μονεμβασιάς, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο τελικά βυθίστηκε.

Στην περιοχή έσπευσε άμεσα σωστικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης.

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη βύθιση του σκάφους, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.