Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Υπάρχει υποστήριξη από δημοτικά βυτιοφόρα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο της Αττικής.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες, 8 οχήματα καθώς και 1 αεροσκάφος. Υπάρχει υποστήριξη από δημοτικά βυτιοφόρα.

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