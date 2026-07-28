Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
Υπάρχει υποστήριξη από δημοτικά βυτιοφόρα
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο της Αττικής.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 22 πυροσβέστες, 8 οχήματα καθώς και 1 αεροσκάφος. Υπάρχει υποστήριξη από δημοτικά βυτιοφόρα.
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