Βουλγαρία: Κρουαζιερόπλοιο προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης - Εκκένωσαν οι 186 επιβάτες

Περιπέτεια για 186 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που προσάραξε στη μέση του Δούναβη τα ξημερώματα της Τρίτης, λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού.

Βούλγαροι συνοριοφύλακες, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, απομάκρυναν το απόγευμα της Τρίτης, 186 επιβάτες, Ευρωπαίοι τουρίστες, από το Viking Ullur, υπό ελβετική σημαία, που προσάραξε γύρω στις 2:20 π.μ. (ξημερώματα Τρίτης, τοπική ώρα) στον Δούναβη κοντά στο Βίντιν στη βορειοδυτική Βουλγαρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα, σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας και «λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού του Δούναβη», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Πρόσθεσε ότι για λόγους ασφαλείας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με σκάφος της συνοριακής αστυνομίας και είπε ότι ελπίζει ότι θα ολοκληρωθεί πριν νυχτώσει.

Quick update from my well-deserved vacation… the Viking ship Ullur ran aground this AM in the middle of the Danube and we are waiting to be rescued. Transylvania here we come! pic.twitter.com/Rlmc5SjVdr — V.L.Sorrell, MD (@CASEfromASE EIC) (@VLSorrellImages) July 28, 2026

Το πλοίο, το οποίο κάνει κρουαζιέρες μεταξύ της ουγγρικής πρωτεύουσας Βουδαπέστης και της Ρουμανίας, μετέφερε 186 επιβάτες, όλοι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 52 μέλη πληρώματος και προσωπικό εξυπηρέτησης.

Υποτίθεται ότι θα σταματούσε στο λιμάνι του Βίντιν για ανεφοδιασμό και είχε επίσης αρχίσει να ξεμένει από πόσιμο νερό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ένα άλλο σκάφος είχε ναυλωθεί από τον ναυτιλιακό πράκτορα για να φιλοξενήσει τους επιβάτες, αλλά δεν μπόρεσε να πλησιάσει αρκετά το προσαραγμένο σκάφος.

Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η βουλγαρική αστυνομία δείχνουν επιβάτες να φορούν σωσίβια και να βοηθούνται από διασώστες να επιβιβαστούν σε σκάφος της συνοριακής αστυνομίας.

Ενώ η Ευρώπη αντιμετώπισε αρκετούς καύσωνες αυτό το καλοκαίρι, ο Δούναβης, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, που διασχίζει δέκα χώρες, έχει καταγράψει χαμηλή στάθμη νερού τις τελευταίες εβδομάδες που εμπόδισαν τη ναυσιπλοΐα.