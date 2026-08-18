ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πιάτα, δοχεία τροφίμων και κουτάλες που παρουσιάζονταν ως «μπαμπού»

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές να μην τα χρησιμοποιήσουν

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πιάτα, δοχεία τροφίμων και κουτάλες που παρουσιάζονταν ως «μπαμπού»
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πιάτα, δοχεία τροφίμων και σετ κουταλών που παρουσιάζονταν ως «μπαμπού» επειδή είναι κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης και όχι από φυσικό μπαμπού.
  • Τα προϊόντα εισάγονται από την επιχείρηση SPRING DEPARTMENT STORE Ι.Κ.Ε. με έδρα τον Άγιο Ι. Ρέντη στην Αθήνα.
  • Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 και παραπλανούν τον καταναλωτή ως προς τη σύνθεσή τους.
  • Τα πλαστικά αυτά αντικείμενα δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά γιατί το μπαμπού δεν είναι εγκεκριμένη ουσία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 10/2011.
  • Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα να μην τα χρησιμοποιήσουν και συνεχίζει τους ελέγχους.
Snapshot powered by AI

Στην άμεση ανάκληση πιάτων, δοχείων φαγητού και σετ κουταλών που διατίθενται ως προϊόντα «μπαμπού» προχωρά ο ΕΦΕΤ, καθώς οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι πρόκειται για πλαστικά αντικείμενα κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης. Ο Φορέας καλεί τους καταναλωτές που τα έχουν προμηθευτεί να μην τα χρησιμοποιήσουν.

Ακολουθεί αυτούσιο το δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ:

Ανάκληση προϊόντων «ΠΙΑΤΑ, ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΕΤ ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΜΠΑΜΠΟΥ»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δειγματοληψίας & Ανάλυσης έτους 2026 «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία πιάτων, δοχείων φαγητού και σετ κουταλών με τις ενδείξεις: «πιάτο μπαμπού SPRING, Made in P.R.C.», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber - Natural Collection, Made in P.R.C.», «σετ κουτάλες μπαμπού JULONG COMMODITY Life Style, Made in P.R.C.». Τα ανώτερα προϊόντα εισάγονται από την επιχείρηση

«SPRING DEPARTMENT STORE Ι.Κ.Ε», με έδρα Άγ. Ι. Ρέντης, Αθήνα.

Τα προϊόντα εξετάστηκαν από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκαν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, καθώς, ενώ στις ενδείξεις της συσκευασίας τους παρουσιάζονται ως «πιάτο μπαμπού», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection», «σετ κουτάλες μπαμπού», από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ), κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης. Κατά συνέπεια, τα δείγματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 καθώς η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων δύναται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα δείγματα αποτελούν πλαστικά αντικείμενα, εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Συγκεκριμένα, το μπαμπού, είτε υπό μορφή αλεύρου είτε ινών, δεν περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών του εν λόγω Κανονισμού για χρήση στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ως εκ τούτου, πλαστικά υλικά και αντικείμενα που περιέχουν μπαμπού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των εν λόγω προϊόντων και των ομοειδών τους και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα (ενδεικτικές φωτογραφίες κάτωθι), να μην τα χρησιμοποιήσουν.

eikona1.jpg
eikona2.png

eikona3.png
eikona4.png

eikona5.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη - Το συγκινητικό βίντεο της Φίνος Φιλμ με την «Πρώτη μας Νύχτα»

11:27ANNOUNCEMENTS

Η ώρα των playoffs για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα

11:07LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Δεν είχε ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία» - Η «δεύτερη μητέρα» της αποκαλύπτει τον δύσκολο αγώνα της

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ η συντριβή του ελικοπτέρου

10:56ΠΟΛΤΟΣ

Υπερτουρισμός ή μετανάστευση; Τι προτιμάτε;

10:52WHAT THE FACT

Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο

10:50ΥΓΕΙΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται πιάτα, δοχεία τροφίμων και κουτάλες που παρουσιάζονταν ως «μπαμπού»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποσειδώνος: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω του – Βίντεο

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροιζήνα: 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό – Στο μικροσκόπιο για ακόμη 9 πυρκαγιές

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

10:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οδηγός τρόμαξε από έντομο – Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 2 μοτοσικλετιστές

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 17 Σεπτεμβρίου

10:35LIFESTYLE

Τζένη Κατσίγιαννη: Κλαρκ μετέφεραν παλέτες με πιάτα στο γλέντι που τραγουδούσε - Το απίστευτο σκηνικό στη Ζάκυνθο - Βίντεο

10:30ΕΥ ΖΗΝ

Το πιο παράξενο μανιτάρι στη Γη κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν μικροσκοπικά ξωτικά στο πιάτο τους

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στα Καμένα Βούρλα εμφανίστηκε η εντυπωσιακή πτεροφάλαινα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 45χρονος έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Υπόθεση εξαπάτησης σε κλινική εξωσωματικής–Βρετανοί απέκτησαν με παιδιά με τουρκικό DNΑ

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοκαριστικό βίντεο: Ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου - Σώθηκε αναβάτης μηχανής

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 7χρονο και το έστειλε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποσειδώνος: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και η μοτοσικλέτα πέφτει πάνω του – Βίντεο

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αυτοί είναι ο Έλληνας πιλότος και το νιόπαντρο ζευγάρι - Πρώτο θέμα στα βρετανικά ΜΜΕ η συντριβή του ελικοπτέρου

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 45χρονος έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» τον καύσωνα το ECMWF - Πότε έρχεται η «πύρινη κορύφωση» του Αυγούστου

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική πρόκληση και για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης: «Θα είναι Δούρειος Ίππος και θα βγάζει πράκτορες»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ζώνη της Φωτιάς»: Ποια είναι η περιοχή όπου συμβαίνει το 90% των σεισμών - Οι χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοκαριστικό βίντεο: Ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου - Σώθηκε αναβάτης μηχανής

09:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα; Η κατάρρευση που «πάγωσε» τη Μπάγερν Μονάχου – Τα νεότερα για τον νεαρό άσο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου – Τρεις ειδικοί αναλύουν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα

17:56ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Επιδείνωση του καιρού το επόμενο 48ωρο - Πού αναμένονται καταιγίδες

10:38WHAT THE FACT

Μέσα στον κρατήρα του Τσερνόμπιλ οι μύκητες απέκτησαν μια σπάνια υπερδύναμη

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Αποχώρησε 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων ο επίγειος συντονιστής

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Υπόθεση εξαπάτησης σε κλινική εξωσωματικής–Βρετανοί απέκτησαν με παιδιά με τουρκικό DNΑ

08:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε συχνά ροδάκινα

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:52WHAT THE FACT

Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι 25-34 ετών: Το 56,3% ζει με τους γονείς του - Η γενιά που δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα

09:35WHAT THE FACT

Τεράστιος βόας σκαρφάλωσε σε κολώνα στο Περού: Έπαθε ηλεκτροπληξία κυνηγώντας περιστέρια - Βίντεο

11:07LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: «Δεν είχε ποτέ πραγματικά μια ευκαιρία» - Η «δεύτερη μητέρα» της αποκαλύπτει τον δύσκολο αγώνα της

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τρομακτικό βίντεο με τη στιγμή της ένοπλης επίθεσης σε σχολείο – Έχει τραβηχτεί από την κάμερα του δράστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ