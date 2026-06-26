ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστού επιδορπίου γάλακτος πουτίγκας με γεύση σοκολάτα

Snapshot Ο ΕΦΕΤ απέσυρε από την αγορά πουτίγκα σοκολάτας «HIGH PROTEIN Pudding

CHOCOLATE FLAVOUR» της μάρκας MILBONA λόγω αλλοίωσης οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

Η ανάκληση αφορά την παρτίδα 152 με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026.

Το προϊόν παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte στη Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ.

Ο ΕΦΕΤ επιβλέπει τη διαδικασία ανάκλησης και διεξάγει περαιτέρω ελέγχους.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν αν το έχουν προμηθευτεί. Snapshot powered by AI

Αποσύρθηκε από τα ψυγεία επιδόρπιο γάλακτος πουτίγκας με γεύση σοκολάτας, ύστερα από έλεγχο του ΕΦΕΤ, κατόπιν καταγγελίας καταναλωτών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «ο ΕΦΕΤ, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών, επιβεβαίωσε την αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου «Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκα με γεύση σοκολάτας» με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR», εμπορικό σήμα «MILBONA», σε περιέκτη 200g, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "LIDL" στα υποκαταστήματά της.

Μετά από μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων (χρώμα, υφή, οσμή).

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος και εποπτεύει τη διαδικασία ανάκλησης ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.